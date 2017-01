POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots) - Konstanz

Geldbeutel gestohlen

Aus der Handtasche einer 56-jährigen Kundin hat ein unbekannter Täter am Montagnachmittag, gegen 13.00 Uhr, in einem Geschäft in der Münzgasse einen Geldbeutel mit mehreren hundert Euro Bargeld sowie diversen Papieren, Bank- und Kreditkarten entwendet. Die Geschädigte hatte, während sie sich im Verkaufsraum aufhielt, ihre Handtasche für kurze Zeit unbeaufsichtigt abgestellt. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Münzgasse beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531-995-0, in Verbindung zu setzen.

Konstanz

Ladendieb versucht zu flüchten

Vom Ladendetektiv eines Geschäfts an der Marktstätte konnte ein 33-jähriger Mann am Montagabend, gegen 16.50 Uhr, nach einem Ladendiebstahl bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Tatverdächtige war dabei beobachtet worden, wie er zwei Parfüm-Tester im Gesamtwert von nahezu 200 Euro in seiner Jackentasche verstaute und damit die Kasse passieren wollte, ohne die Ware zu bezahlen. Als er vom Ladendetektiv angesprochen wurde, versuchte der 33-Jährige zu flüchten, indem er mehrere Kunden zur Seite stieß, konnte jedoch eingeholt und dingfest gemacht werden.

Konstanz

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von über 2.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montagmorgen, gegen 07.20 Uhr, auf der Wollmatinger Straße ereignete. Der 38-jährige Lenker eines Renault Trafic war stadteinwärts gefahren und hatte an der Einmündung Taborweg nach links abbiegen wollen. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten 46-jährigen Autofahrer, der mit seinem VW Passat die Wollmatinger Straße stadtauswärts befuhr. Obwohl dieser noch versuchte, einer Kollision auszuweichen, konnte er einen leichten Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Konstanz

Nach Parkrempler davongefahren

Beim rückwärts Ausparken ist ein 75-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag, gegen 16.00 Uhr gegen einen auf dem Kaufland-Parkplatz in der Carl-Benz-Straße abgestellten VW Golf geprallt und hat sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, obwohl ihn eine Zeugin auf den Vorfall angesprochen hatte. Der verantwortliche Fahrzeuglenker, der einen Fremdschaden von rund 800 Euro verursacht hatte, konnte anhand des von der Zeugin abgelesenen Kennzeichens wenig später von der Polizei ermittelt werden.

Allensbach

Fuchs überfahren

In der Nacht zum heutigen Dienstag hat ein Autofahrer gegen 00.25 Uhr auf der B 33 in Richtung Konstanz fahrend in Höhe der Abfahrt Hegne einen Fuchs, der auf die Straße sprang, mit seinem Fahrzeug frontal erfasst. Während das Tier sofort tot war, entstand an dem Auto ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Radolfzell

Autoscheibe eingeworfen

Sachschaden von rund 1.500 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der am Montag, zwischen 10.30 und 18.30 Uhr, vermutlich einen Stein gegen die Windschutzscheibe eines am rechten Fahrbahnrand der Schiesserstraße abgestellten Pkw warf. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Schiesserstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732-959660, zu melden.

Radolfzell

Unachtsame Autofahrerin

Infolge Unachtsamkeit ist eine 71-jährige Autofahrerin am Montagvormittag, gegen 11.00 Uhr, in der Schwertstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem ordnungsgemäß in deiner Parkbucht abgestellten Pkw kollidiert. Während der Schaden am Auto der Verursacherin rund 500 Euro beträgt, beläuft sich dieser bei dem geparkten Pkw auf rund 2.000 Euro.

Radolfzell

Rollladen demoliert

Noch Zeugen sucht sie Polizei zu einer Sachbeschädigung, die ein unbekannter Täter in der Zeit von Samstag- bis Sonntagmittag im Pirminweg begangen hat. Der Unbekannte trat gegen einen heruntergelassenen Rollladen am Musikhaus eines Musikvereins, wodurch dieser demoliert wurde und ein Sachschaden von rund 200 Euro entstanden ist.

Aach

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Anzeichen von Betäubungsmitteleinfluss haben Beamte des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen am Montagabend, gegen 18.30 Uhr, bei der Kontrolle eines 20-jährigen Autofahrers in Aach festgestellt. Nach einem positiven Drogentest zeigten die Polizisten den jungen Mann an und untersagten seine Weiterfahrt.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

