POL-KN: Bereich Landkreis Sigmaringen

Auseinandersetzung in der Landesaufnahmestelle

Eine Massenschlägerei meldete das Sicherheitspersonal am frühen Dienstagmorgen gegen 05.00 Uhr in der Landesaufnahmestelle. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen eilten unverzüglich zu Hilfe und stellten rund 40 stark aufgebrachte Schwarzafrikaner fest, welche lautstark damit gedroht hatten, bestimmte marokkanische Männer umbringen zu wollen. Eingesetztes Sicherheitspersonal konnte ihnen jedoch den Weg versperren, indem sie eine Türe im Flur blockierten. Die uniformierten Polizeibeamten konnten die aggressive Situation entspannen und die Gemüter beruhigen. Hierbei erfuhren die Beamten, dass eine Gruppe männlicher Marokkaner, welche auf demselben Stockwerk wie die aufgebrachten Schwarzafrikaner wohnt, gegen deren Zimmertüren getreten hat. Durch den Lärm wurden diese wach und es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen, wobei die Marokkaner schließlich aus dem Unterkunftsgebäude flüchteten. Ein Mann aus der Gruppe der Marokkaner soll während der Auseinandersetzung mit einem Messer gedroht haben. Die Schwarzafrikaner forderten gegenüber den Polizeibeamten eine räumlich getrennte Unterbringung von den Marokkanern. Der Mann, welcher mit einem Messer gedroht haben soll, konnte durch Sicherheitspersonal in einer anderen Unterkunft festgestellt werden. Ein Messer hatte er jedoch nicht dabei. Um weitere Störungen zu verhindern, wurde der Mann auf Anordnung des zuständigen Richters auf dem Polizeirevier Sigmaringen in Gewahrsam genommen. Um zukünftigen Auseinandersetzungen vorzubeugen, werden von den Verantwortlichen der Einrichtung räumliche Umverteilungen vorgenommen.

Sigmaringen

Diebstahl aus Pkw

Eine Aktentasche, eine Geldbörse und eine Spiegelreflexkamera entwendete ein unbekannter Täter am Montag zwischen 18.30 Uhr und 18.40 Uhr in der Georg-Zimmerer-Straße in der Nähe des Gebäudes Nr. 7 aus einem Pkw. Bei dem Pkw handelte es sich um ein schwarzes Cabrio der Marke Saab. Der 67-Jährige Geschädigte lud etwas aus seinem Auto aus und ließ dieses unverschlossen. Als er nach zirka zehn Minuten zurück kam war, bemerkte er den Diebstahl der Tasche, welche auf dem Beifahrersitz gelegen hatte. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum in der Georg-Zimmerer-Straße Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel: 07571/104-0, zu melden.

Pfullendorf

Graffiti

Rund 2.500 Euro Schaden entstand am Parkhaus in der Uttengasse. Wie am Montag festgestellt wurde, gab es seit letztem Mittwoch erneut Beschädigungen durch Graffiti. An einem Wandkasten wurden mit schwarzer Farbe Die Buchstaben "MSD", "HKS", "King", "MNS" und "Rein" geschrieben. Teilweise wurden diese Buchstabenkombinationen mit einer Krone oder Spirale verziert. Ein Tatzusammenhang mit einer weiteren Sachbeschädigung im Mühlenweg ist anzunehmen: Dort entstand etwa 500 Euro Schaden, als über das vergangene Wochenende ein unbekannter Täter mit schwarzer Farbe ein Gesicht und mit blauer Farbe die Buchstabenkombination "MSD" auf die Gebäudefassade sprühte.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Zirka 1000 Euro Sachsachen entstand an einer Straßenlaterne am Samstag gegen 18.00 Uhr in der Straße "Erlenstauden" höhe Hausnummer acht. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Fahrzeug rückwärts in die Hofeinfahrt, prallte gegen den Mast der Straßenbeleuchtung und fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern davon. Eine Zeugin hörte zwar den Unfall, konnte den Flüchtigen jedoch nicht mehr sehen. Personen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel: 07581/482-0, zu verständigen.

Hohentengen

Sachbeschädigung an Pkw

Mehrere hundert Euro Schaden entstand am Außenspiegel eines Pkw Renault Scenic am Freitag zwischen 11.10 Uhr und 11.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Steige" auf Höhe der St.-Michael-Straße in Hohentengen. Der unbekannte Täter beschädigte die innere elektronische Mechanik des Außenspiegels durch unsachgemäßes Umklappen. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel: 07581/482-0, entgegen.

