POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Raub

Markdorf

Einen noch überschaubaren Geldbetrag raubte ein mit einer schwarzen Sturmhaube mit Sehschlitzen maskierter Täter am Montagabend gegen 19.00 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Ravensburger Straße. Der Täter bedrohte eine an einer Kasse sitzende Kassiererin mit einer Pistole und entnahm selbst Geldscheine aus der Kasse. Bevor der Täter den Einkaufsmarkt in unbekannte Richtung verließ, schoss er einmal in Richtung Decke. Im Rahmen der Spurensicherung konnte eine Geschosshülse aufgefunden werden, die auf Schreckschussmunition hindeutet. Personenbeschreibung des Täters: Ca. 170 - 175 cm groß, kräftige, eher dickliche Statur. Bekleidet mit einer petrolfarbenen Softshell-Jacke, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen. Der Täter sprach gutes Deutsch mit osteuropäischem Akzent, ein artikulierter Ausdruck könnte auch ein arabisches Wort gewesen sein. Hinweise auf die Person werden an die Kriminalpolizei in Friedrichshafen, Tel. 07541 7010, erbeten.

Bezikofer 07531 / 9951013

