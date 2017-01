POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) -

--

Bad Waldsee

Sommerreifen trotz Schneeglätte

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Verkehrsteilnehmern ereignete sich am Sonntag, gegen 12.45 Uhr, auf der Bundesstraße 30. Von Enzisreute kommend in Richtung Ravensburg war Höhe Egelsee zunächst ein Fahrer eines Kleintransporters aufgrund Straßenglätte am Fahrbahnrand angehalten, um Anfahrhilfen an seinem Fahrzeug zu montieren. Daraufhin hatte sich ein nachfolgender 36-jähriger Mercedes-Fahrer zur Fahrbahnmitte hin eingeordnet, um an dem Gespann vorbeizufahren, als ein ebenfalls in Richtung Ravensburg fahrender 46-jähriger Ford-Fahrer wohl nahezu ungebremst gegen das Heck des Mercedes prallte. In der Folge wurde der Pkw des 46-Jährigen nach rechts abgewiesen und fast bis an die Windschutzscheibe unter den Anhänger des Kleintransporters geschoben. Bei dem Unfall wurden zwei im Ford befindliche Kinder sowie der Fahrer des Mercedes leicht verletzt und danach mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Der Unfallverursacher, der unverletzt blieb, hatte trotz winterlicher Straßenverhältnisse Sommerreifen auf seinem Auto montiert. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 6.000 Euro.

Wangen

Junger Autofahrer gerät ins Schleudern

Einen Verletzten und Sachschaden von rund 25.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagvormittag, gegen 09.30 Uhr, auf der L 321 bei Wangen. Der 22-jährige Lenker eines VW Golf hatte die Landesstraße von Isny kommend befahren und war vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten. Das Auto prallte zunächst gegen die rechte Leitplanke, wurde von dort auf die Straße zurückgeschleudert und stieß auf der Gegenfahrspur mit dem Wohnmobil eines entgegenkommenden 51-jährigen Fahrers zusammen. Während dieser und seine Beifahrerin unverletzt blieben, musste der junge Mann, der in seinem Pkw eingeklemmt wurde, von der Freiwilligen Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Purath

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell