POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Diebstahl an Pkw

Unbekannte Täter demontierten und entwendeten zwischen Samstag, 14.00 Uhr und Sonntag, 19.45 Uhr, einen kompletten Kühlergrill an einem in der Albert-Schweitzer-Straße geparkten Mercedes CLA. Der Diebstahlsschaden beträgt rund 400 Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, erbeten.

Ravensburg

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von zirka10.000 Euro entstand am Sonntag, gegen 13.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall zwischen einer 22-jährigen Mercedes-Fahrerin und einem 42-jährigen VW-Fahrer auf der Landesstraße 288. Kurz vor Schlegel in Fahrtrichtung Horgenzell hatte die 22-Jährige auf schneeglatter Fahrbahn wohl zu spät bemerkt, dass der vor ihr Fahrende Fahrer des VW abbremsen musste und war gegen dessen Heck gerutscht. Durch die Kollision wurde der Mercedes der Fahrerin nach links abgewiesen und kam an einer Gebäudewand zum Stehen. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Mochenwangen

Pkw prallt mit Kleintransporter zusammen

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von zirka 23.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag, gegen 11.15 Uhr, auf der Kreisstraße 7966 ereignete. Ein 25-jähriger Citroën-Fahrer war kurz nach dem Ortsausgang von Mochenwangen in Richtung Wolpertswende fahrend auf schneeglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Kleintransporter eines 22-Jährigen kollidiert. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des Unfallverursachers abgewiesen und kam an einer Straßenlaterne zum Stehen. Der 25-Jährige wurde danach an der Unfallstelle von der Besatzung eines Rettungswagens medizinisch versorgt. Der Fahrer des Kleintransporters blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Aulendorf

Frontalzusammenstoß endet glimpflich

Glücklicherweise nur Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstand am Sonntagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, bei einem frontalen Zusammenstoß auf der Saulgauer Straße zwischen einem 21-jährigen Seat-Fahrer und einer 27-jährigen Opel-Fahrerin. Auf der Strecke von Saulgau in Richtung Aulendorf hatte der 21-Jährige aufgrund Straßenglätte und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Pkw der 27-Jährigen zusammengestoßen.

Purath

