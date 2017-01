POL-KN: Bereich Landkreis Konstanz weitere Meldungen

Konstanz (ots) - Drei leichtverletzte Personen und wirtschaftlicher Totalschaden an den beteiligten Fahrzeugen ist die Bilanz eines Unfalls am Samstagabend gegen 17.15 Uhr in Büßlingen. Ein 72-Jähriger fuhr mit seinem BMW von der Zollstraße in den Kreisverkehr am Kreuzungspunkt mit der Schaffhauser Straße ein, geriet beim Ausfahren auf die schneeglatte Schaffhauser Straße auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Seat eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 23-Jährigen zusammen. Beide Fahrer und ein Beifahrer im Seat wurden hierbei leicht verletzt. Am älteren BMW entstand ca. 1.500 am Seat ca. 4.000 Euro Sachschaden.

Diebstähle bei Sportveranstaltung

Singen

Bei einer Jugendsportveranstaltung in der Münchriedhalle kam es am Sonntagabend zu verbalen Streitigkeiten bis zu Bedrohungen zwischen Spielern zweier Mannschaften. Gegen 17.15 Uhr wurde bemerkt, dass aus der Umkleidekabine einer beteiligten Mannschaft aus abgelegter Kleidung und Taschen ca. 75 Euro Bargeld und Tabak entwendet wurde. Ferner sollen auch zum Nachteil weiterer Spieler Diebstähle begangen worden sein. Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 8880, Kontakt aufzunehmen.

Radolfzell

Pkw überschlägt sich bei Schneeglätte

Eine vermutlich den Witterungsbedingungen nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte der Grund eines Verkehrsunfalls sein, der sich am Freitagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, auf der K 6163 ereignet hat. Der 76-jährige Fahrer eines Fiat verlor von Reute in Richtung Stahringen fahrend auf der schneeglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte nach links von der Fahrbahn, wo sich das Auto überschlug. Der 76-Jährige sowie dessen 74-jährige Beifahrerin erlitten hierbei nur leichte Verletzungen und konnten nach einer ambulanten Versorgung das Krankenhaus bereits am selben Tag wieder verlassen. Während der Bergung des Autos, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.

Verkehrsunfall

Stockach

Zwischen zwei Verkehrsschildern eingeklemmt kam ein 19-Jähriger am Sonntagmorgen gegen 03.30 Uhr mit seinem Mercedes vor dem Ortseingang von Espasingen neben der Bundesstraße 34 zum Stehen. Ein 22 Jahre alter Beifahrer wurde leicht verletzt, am älteren Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Auf der B 34 von Radolfzell in Richtung Espasingen fahrend kam der 19-jährige Fahranfänger in einer Linkskurve mit nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der schneeglatten Fahrbahn ab, nachdem er versucht hatte den Pkw abzubremsen. An den beiden beschädigten Verkehrszeichen entstand ca. 750 Euro Sachschaden.

Glätteunfälle

Stockach

Ca. 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Sonntagabend gegen 17.00 Uhr auf der Autobahn 98 kurz nach der Anschlussstelle Stockach-Ost in Richtung Überlingen. Ein 28-Jähriger kam mit seinem Audi auf der glatten linken Fahrspur ins Schleudern, prallte zunächst gegen die rechte Schutzplanke und im weiteren Verlauf gegen die Mittelschutzplanke. Der Pkw kam schließlich auf der linken Fahrspur, entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung, zum Stehen. An den Schutzplanken entstand ca. 2.000 Euro Sachschaden. Ein kurze Zeit später mit seinem Volvo nachfolgender 39-Jähriger lenkte seinen Pkw nach rechts, als er vor ihm den verunfallt auf dem Überholstreifen stehenden Audi erkannte, kam hierbei ins Schleudern und prallte zwei Mal gegen die Außenschutzplanke. Hierbei entstand am Volvo ca. 3.000 und an der Schutzplanke ca. 1.000 Euro Sachschaden.

Sauter / Bezikofer 07531 / 9951013

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell