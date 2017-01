POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) -

Singen

Verkehrsunfall

Rund 5.000 Euro Blechschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 17.30 Uhr auf der K 6164. Drei Pkw fuhren hintereinander von der Waldheimsiedlung Richtung Steißlingen und gerieten alle infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern. Auf der Straße hatte sich Blitz-Eis gebildet. Durch den Schleudervorgang touchierte einer der drei Fahrzeuge die beiden anderen und beschädigte diese. Durch den Aufprall war der Pkw des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bis zum Eintreffen der Streufahrzeuge musste die Strecke gesperrt werden.

Singen

Verkehrsunfall - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Etwa 3.000 Euro Sachschaden entstand bei einer Vorfahrtsverletzung am Freitag gegen 11.40 Uhr an der Kreuzung Ekkehardstraße / Alpenstraße. Ein 74-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Kia die Alpenstraße und missachtet die Vorfahrt eines 28-Jährigen, welcher mit seinem Pkw auf der Ekkehardstraße herannahte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellen die Polizisten fest, dass dem Unfallverursacher aufgrund eines anderen Vorfalls die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Dieser muss sich jetzt wegen des Verkehrsunfalles und wegen Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis verantworten.

Singen

Straßenverkehrsgefährdung

Zirka 7.000 Euro Sachschaden verursachte am Freitag gegen 22.15 Uhr ein 75-jähriger Autofahrer in der Rielasinger Straße. Vermutlich infolge körperlicher Mängel kam der Fahrer eines Pkw VW von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten Pkw Fiat, welcher wiederum auf einen davor abgestellten Pkw geschoben wurde. Der nicht mehr fahrbereite VW musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Singen

Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Vermutlich auf einem größeren Parkplatz im Industriegebiet wurde am Samstagmorgen zwischen 03.17 Uhr und 05.00 Uhr ein Pkw Kia aufgebrochen und darin befindliche Wertsachen entwendet. Am Pkw konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Industriegebietes gemacht haben, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Singen, Tel: 07731/888-0, mitzuteilen.

Singen

Vorfahrtsmissachtung

Rund 8.000 Euro Sachschaden entstand am Samstagmorgen gegen 11.00 Uhr an der Einmündung der B 33 / B 34. Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem Pkw Skoda von der B 33 auf die B 34, missachtete hierbei die Vorfahrt eines 53-Jährigen und kollidierte mit dessen Audi im Einmündungsbereich. Der Fahrer des Audi konnte trotz Ausweichmanöver einen Unfall nicht mehr verhindern.

Singen

Schlägerei in Disko

In einer Diskothek im Industriegebiet kam es am Sonntagmorgen gegen 03.50 Uhr zu einem handfesten Streit zwischen zwei Personengruppen, weshalb das Sicherheitspersonal die Polizei verständigte. Zwei Beteiligte wurden leicht verletzt, wobei sich die stark alkoholisierten Personen gegenseitig beschuldigten. Allen fünf Beteiligten im Alter von 19 bis 22 Jahren wurde durch Personal der Diskothek ein Hausverbot erteilt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

Straub

