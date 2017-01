POL-KN: Bereich Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz

Schusswaffengebrauch

Rielasingen-Worblingen

Bei einem Polizeieinsatz am Samstagnachmittag wurde von einem Polizeibeamten, den eine 35-jährige Frau mit einer täuschend echt aussehenden Schreckschusswaffe bedrohte, ein Schuss abgegeben, der die Frau am Oberarm traf. Die Verletzte konnte überwältigt und in ärztliche Behandlung übergeben werden.

