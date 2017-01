POL-KN: Pkw prallt gegen Baum

Ravensburg - Wilhelmsdorf (ots) - Schwer verletzt wurde eine 21-jährige Toyota-Fahrerin am heutigen Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, auf der Landesstraße 288. Die Frau war mit ihrem Pkw auf der Strecke von Riedhausen Richtung Esenhausen alleinbeteiligt aufgrund Straßenglätte und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Bereich einer abfallenden Böschung gegen einen Baum geprallt. Aufgrund der Hanglage konnte sich die Fahrerin nicht selbstständig aus ihrem Wrack befreien, weshalb sie von den Einsatzkräften der Feuerwehren aus Altshausen und Riedhausen, die mit insgesamt 20 Mann vor Ort war, geborgen werden musste. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro. Nachdem die Landesstraße für die Rettungsmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt war, wurde danach der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Purath

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell