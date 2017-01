POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) - Isny im Allgäu

Körperliche Auseinandersetzung

Aus noch unbekannter Ursache kam es in der Nacht zum Sonntag, gegen 01.15 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 16 und 18 Jahre alten, männlichen Personen und einer fünfköpfigen Personengruppe. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte wohl der 16-Jährige mit einem 18-Jährigen der fünf Personen eine Schlägerei im Jugendzentrum in der Rainstraße angezettelt, in deren Folge sich die Auseinandersetzung auf die weiteren Personen ausweitete. Die verständigten Polizeibeamten konnten vor Ort die vermeintlich Geschädigten feststellen, von denen vier Personen leichte Verletzungen davon getragen hatten. Die beiden bekannten Tatverdächtigen hatten sich bereits von der Örtlichkeit entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Isny im Allgäu

Unfallflucht

Vermutlich beim Rangieren hat ein unbekannter Fahrzeug-Lenker am Freitagmorgen, zwischen 07.00 Uhr und 08.30 Uhr, auf einem Firmenparkplatz in der Arist-Dethleffs-Straße einen geparkten VW Touran beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise zu dem Verursacher werden an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984 - 0, erbeten.

Vogt

Sexuelle Belästigung

Zwei unbekannte Männer haben am Freitagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, eine Frau, die mit ihrem Hund im Waldgebiet nord-westlich von Vogt-Heissen spazierte, bedrängt. Kurz vor dem Horburgweg waren der Spaziergängerin die Unbekannten entgegengekommen, worauf sich einer ihr gegenüber stellte und sie mit dem Oberkörper zurückdrängte. Als die Frau äußerte, was dies solle, entgegnete der Mann, dass sie sich nicht so anstellen solle. Daraufhin wurde die Frau auch von dem zweiten Täter in gleicher Weise bedrängt. Als die Frau um Hilfe schrie, reagierte ihr Hund, biss einen der Männer in den Oberschenkel und zerriss dessen Hose. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Vogt. Der Polizei liegt folgende Personenbeschreibung der Täter vor: 1. Täter: 170 - 175 Zentimeter groß, 25 - 30 Jahre alt, kräftige Statur, Drei-Tage-Bart, Brillenträger. Dieser trug eine schwarze Wollmütze, eine dunkle Winterjacke, eine hellblaue Jeans und hellbraune Winterboots. 2. Täter: 170 - 175 Zentimeter groß, 25 - 30 Jahre alt, schlanke Statur. Dieser trug eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Winterjacke, eine schwarze Jeanshose, die durch den Hundebiss einen Riss haben dürfte. Personen, die Hinweise zu den Tätern, die mit einem hiesigen Dialekt sprachen und von denen möglicherweise der zweite Täter am Oberschenkel verletzt sein dürfte, geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wangen, Tel. 07522 984 - 0, zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Unfallflucht

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich ein unbekannter Fahrzeuglenker nach einem Verkehrsunfall am Freitag, gegen 12.45 Uhr, auf der Landesstraße 260. Einem 54-jährigen Audi-Fahrer war von Aitrach in Richtung Mooshausen fahrend der Unbekannte weit auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen, weshalb er mit seinem Pkw nach rechts ausweichen musste und leicht die Leitplanke touchierte. Auch der Unfallverursacher hatte seinen Pkw nach rechts gelenkt, war kurz ins Bankett geraten hatte dann aber ohne anzuhalten seine Fahrt fortgesetzt. An dem Audi entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Zeugenhinweise zu dem Flüchtigen, der einen weißen Kleinwagen fuhr, werden an das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 8488 - 0, erbeten.

Leutkirch im Allgäu - Ausnang

Wohnungsbrand

Vermutlich aufgrund eingeatmeter Rauchgase ist ein 85-Jähriger in der Nacht auf Freitag bei einem Schwelbrand in einem Wohngebäude in der Straße "Fuchsen" verstorben. Am Morgen, gegen 08.15 Uhr, hatte der Sohn seinen Vater leblos am Boden liegend aufgefunden und die Rettungskräfte verständigt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Leutkirch, die mit 30 Mann vor Ort war, stellten keinerlei Glutnester mehr fest. Nach bisherigen Erkenntnissen, hatten Kleidungsgegenstände auf einem eingeschalteten Elektroherd zu brennen begonnen und waren im Brandverlauf von alleine wieder ausgegangen. Möglicherweise hatte der Verstorbene versehentlich vergessen, eine Herdplatte auszuschalten. In der unmittelbaren Nähe befindliche Kleidungsgegenstände hatten schließlich Feuer gefangen. An dem Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro.

Purath

