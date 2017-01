POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 16.01.2017 Versuchter Raubüberfall - Mutmaßlicher Täter festgenommen

Stockach (ots) - Zwei unerschrockene Kunden konnten am Samstagabend, gegen 20.15 Uhr, einen 32-jährigen Mann dingfest machen, der versuchte, eine Tankstelle in der Meßkircher Straße auszurauben. Der Tatverdächtige hatte maskiert den Verkaufsraum betreten und den Angestellten an der Kasse mit einem mitgeführten Messer bedroht. Um seine Forderung zu unterstreichen, öffnete der mutmaßliche Täter seine Jacke, um den Blick auf eine im Hosenbund steckende Pistole freizugeben. Während das Opfer dem 32-Jährigen Bargeld aushändigte, wurde dieser von zwei Kunden im Alter von 28 und 35 Jahren, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der mitgeführten Pistole um eine Spielzeugwaffe. Der Tatverdächtige, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz dem Haftrichter vorgeführt wurde, befindet sich auf dessen Anordnung zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Personen, denen der Mann, der eine rote Jacke trug, zur fraglichen Zeit im Bereich der Tankstelle aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771-93910, in Verbindung zu setzen.

Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531/280-2063

Erster Polizeihauptkommissar Markus Sauter, Tel. 07531-995-1010

