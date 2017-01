POL-KN: Bereich Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) - Sigmaringen

Verkehrsunfall

Rund 6.500 Euro Schaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 20.10 Uhr auf der B 463 an der Einmündung zur B 32. Ein 19-Jähriger gerät infolge nicht angepasster Geschwindigkeit beim Abbiegen mit seinem Pkw BMW ins Rutschen und prallte gegen ein Verkehrszeichen.

Sigmaringen

Gefährliche Körperverletzung

Leicht verletzt wurde am Freitagabend gegen 18.50 Uhr in der Landeserstaufnahmestelle ein 30-jähriger Mann marokkanischer Herkunft, von einem 19-jährigen Landsmann. Der Tatverdächtige geriet mit dem Geschädigten erst in Streit und verletzte diesen im Verlauf dieser Auseinandersetzung dann mit einem kleinen Klappmesser.

Sigmaringen

Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln - Fall 1

Unbekannte schlugen am Samstag kurz vor Mitternacht die Scheibe eines Brandmelders ein und lösten einen größeren Feuerwehreinsatz mit drei Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften aus. Der Bereich, in dem der Brandmelder ausgelöst wurde, musste zur Überprüfung geräumt werden. Hierbei gerieten insgesamt zirka 40 Personen, zum einen Schwarzafrikaner, zum anderen Nordafrikaner, aneinander, da sich beide Gruppen die Schuld für den Feuerwehreinsatz gaben. Durch die Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte, konnten die Parteien getrennt und aus dem Gebäude geleitet werden. Erst nachdem das Gebäude geräumt war, konnte die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen das Gebäude überprüfen. Ein stark alkoholisierter 20-Jähriger, welcher von der Menschenmenge bezichtigt wurde, den Brandalarm ausgelöst zu haben, musste auf Anordnung des Bereitschaftsrichters vom Amtsgericht Balingen auf dem Polizeirevier Sigmaringen in Gewahrsam genommen werden, um eine weitere Störungen zu verhindern.

Sigmaringen

Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln - Fall 2

Einen weiteren Feuerwehreinsatz lösten Unbekannte in der Landeserstaufnahmestelle am Sonntag, gegen 01.40 Uhr aus, indem diese missbräuchlich die Scheibe eines Brandmelders eingeschlagen und diesen ausgelöst haben. Erneut rückte die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen an, um das entsprechende Gebäude zu überprüfen. Der Verursacher konnte nicht ausgemacht werden.

Sigmaringen

Randalierende Person

Durch das Sicherheitspersonal der Landeserstaufnahmestelle wurde während des zweiten Brandalarms am Sonntag gegen 02.25 Uhr die Polizei wegen einer angeblichen Schlägerei in einem weiteren Gebäude um Hilfe gerufen. Beim Eintreffen im 3. OG der betreffenden Unterkunft wurde durch die Polizisten eine randalierende Person angetroffen, welche an ihrem Bett rüttelte und herumschrie. Beim Erkennen der Polizeibeamten beleidigte er dieselben. Der stark alkoholisierte Mann musste auf Anordnung des Bereitschaftsrichters vom Amtsgericht Balingen bis 10.00 Uhr auf dem Polizeirevier Sigmaringen in Gewahrsam genommen werden.

Sigmaringen

Ausgelöster Rauchmelder

Ein ausgelöster Rauchmelder in einer Nasszelle der Landeserstaufnahmestellte alarmierte die Feuerwehr am Sonntagmorgen gegen 09.40 Uhr. Durch den eingesetzten Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Sigmaringen konnte festgestellt werden, dass ein angebranntes Stück Kunststoff in der Wohneinheit eines Pärchens gebrannt hatte. Der entstandene Rauch hatte den Rauchmelder ausgelöst. Zu einem Brandschaden kam es nicht. Durch die hinzugezogenen Polizisten konnte festgestellt werden, dass es zwischen dem Pärchen untereinander zu einer handfesten Auseinandersetzung kam und beide durch den Streit leicht verletzt wurden. Die Ermittlungen dauern noch an.

Sigmaringen

Sachbeschädigung

Mehrere hundert Euro Sachschaden entstand in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem beschädigten Verkehrszeichen in der Hohenzollernstraße. Ein unbekannter Täter verbog sowohl das Schild als auch das Standrohr. Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, dies beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel: 07571/104-0, mitzuteilen.

Sigmaringen

Körperverletzung

Leicht verletzt wurde am Samstagmorgen gegen 04.25 Uhr ein 30-jähriger Taxifahrer am Bahnhof, als ein Unbekannter den Fahrer am Taxi zu Boden schlug. Am Boden liegend kamen zwei weitere Tatverdächtige hinzu und schlugen auf den Geschädigten ein. Personen, welche den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel: 07571/104-0, zu melden.

Sigmaringen

Räuberischer Diebstahl

Zu einem räuberischen Diebstahl eines Mobiltelefons im Wert von mehreren hundert Euro kam es am frühen Samstagmorgen gegen 01.00 Uhr am Bahnhof in Sigmaringen. Ein 19-jähriger Mann stand mit einem 28-jährigen Zeugen vor dem Bahnhofsgebäude zum Rauchen, als ein 27-jähriger Tatverdächtiger marokkanischer Herkunft hinzugekommen ist. Dieser versuchte mit den beiden Rauchern ins Gespräch zu kommen, was ihm jedoch nicht gelang. Plötzlich griff der Tatverdächtige dem 19-Jährigen in die Hosentasche, entwendete dessen Handy und flüchtete Richtung Fürst-Wilhelm-Straße. Der 19-Jährige nahm sofort die Verfolgung auf, ergriff den Täter nach zirka 20 Meter und versuchte diesen festzuhalten. Dabei kam es zu einem Gerangel, wodurch der Geschädigte verletzt wurde. Der 27-Jährige konnte zunächst mit dem Diebesgut flüchten, hinzugerufenen Polizeibeamten gelang es jedoch, den Tatverdächtigen nach kurzer Fahndung dingfest zu machen. Das Diebesgut haben die Beamten bei ihm nicht mehr aufgefunden.

Gammertingen

Vorfahrtsunfall

Leicht verletzt wurde eine 20-jährige Fahrerin eines Pkw am Freitagmittag gegen 12.20 Uhr auf der L 253. Eine 85-Jährige fuhr von der K 8205 auf die L 253, missachtete die Vorfahrt der jungen Fahrerin und prallte gegen deren Pkw. Der Schaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw, welche abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf etwa 6.500 Euro.

Gammertingen

Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde am Samstagabend gegen 17.55 Uhr ein Mitfahrer auf der B 313 bei Mariaberg. Eine 22-Jährige fuhr mit dem Pkw ihres Beifahrers von Trochtelfingen nach Gammertingen und kam infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve auf schneeglatter Fahrbahn von der Straße ab. Dort prallte der Pkw mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum. Der Beifahrer, der sich hierbei verletzte, wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort vorsorglich für eine Nacht stationär aufgenommen. Am nicht mehr fahrbereiten VW, welcher abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Meßkirch

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr haben sich zwei Jugendliche aus Meßkirch zu verantworten. Die beiden 14- und 15-Jährigen warfen am Sonntag gegen 19.45 Uhr mit Schneebällen auf einen PKW in der Mengener Straße und trafen diesen auf dem Fahrzeugdach sowie an der Windschutzscheibe, weshalb der 32-jährige Fahrer erschrak und auf die Gegenfahrspur fuhr. Da zu dieser Zeit kein Gegenverkehr herrschte, kam es zu keinem schädigenden Ereignis. Die Jugendlichen flüchteten nach dem Vorfall. Einer der beiden konnte jedoch durch den 32-Jährigen eingeholt und bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festgehalten werden.

Meßkirch

Fahrlässige Brandstiftung

Ein Brandschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstand am Samstag gegen 11.50 Uhr in der Conradin-Kreuzer-Straße. Die Mieter, welche sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Wohnung befanden, wurden nicht verletzt. Durch die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Die genaue Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung dauern noch an.

Bad Saulgau

Pkw überschlägt sich

Zwei Leichtverletzte und rund 5.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Sonntag gegen 14.20 Uhr auf der L 280. Eine 18-jährige Opel-Fahrerin kommt infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der Strecke zwischen Bolstern und Bad Saulgau auf der winterglatten Fahrbahn mit ihrem Pkw auf Höhe der Einmündung Sießen ins Rutschen und prallte gegen die Böschung. Der Opel überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Sowohl die Fahrerin als auch ihre beiden Mitfahrerinnen konnten aus dem Unfallwagen klettern und wurden zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Mitfahrerinnen wurden durch den Unfall leicht, die Fahrerin nicht verletzt. Am nicht mehr fahrbereiten Pkw, welcher abgeschleppt wurde, entstand rund 5.000 Euro Blechschaden.

Bad Saulgau

Mehrere tausend Euro erbeuteten unbekannte Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag in Renhardsweiler. Die Täter, die über eine aufgehebelte Terrassentüre in das Wohnhaus gelangten, durchsuchten das komplette Haus und entwendeten neben Schmuck auch einen kleineren Bargeldbetrag. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise von Personen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag Verdächtiges festgestellt haben, unter der Tel: 07581/482-0 entgegen.

Ostrach

Tageswohnungseinbruch

Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten unbekannte Täter am Sonntag zwischen 15.15 Uhr und 21.45 Uhr in der Weiherstraße in ein Wohngebäude und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Täter durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen im Wohnhaus. Der durch den Einbruch entstandene Schaden am Fenster wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Personen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich der Weiherstraße Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel: 07581/482-0, zu melden.

Ostrach

Brand einer Grünfläche

Unbekannte zündeten am Freitag gegen 17.25 Uhr am Bahndamm in der Wilhelmsdorfer Straße trockenes Gras an, welches von der Freiwilligen Feuerwehr Ostrach mit 17 Einsatzkräften rasch gelöscht werden konnte. Durch den Brand wurde eine Fläche von 20 auf 30 Meter zerstört, wobei kein Sachschaden entstanden ist. Mitgeteilt wurde der Brand von vier Kindern, welche angegeben haben, dass vier Jugendliche den Brand gelegt haben und anschließend geflüchtet seien.

Pfullendorf

Tageswohnungseinbruch

Über ein aufgehebeltes Fenster an einem Kellertreppenabgang verschafften sich am Samstag zwischen 17.35 Uhr und 19.15 Uhr unbekannte Einbrecher Zugang zu einem Wohnhaus im Ortsteil Aach-Linz. Dort entwendeten die Unbekannten unter anderem Schmuck, Bargeld und einen Fotoapparat im Gesamtwert von etwas über 3.000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel: 07552/2016-0, zu melden.

