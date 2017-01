POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Auffahrunfall

Friedrichshafen

Ca. 9.000 Euro Sachschaden entstand am Montagmorgen gegen 06.15 Uhr bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw auf der Zeppelinstraße (B 31). Ein stadtauswärts fahrender 43-jähriger Lkw-Fahrer hielt vor der Einmündung der Spaltensteiner Straße verkehrsbedingt an, worauf ein nachfolgender 43-Jähriger seinen Lkw auf der schneebedeckten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und auffuhr. Da die Bremsen am auffahrenden Lkw ausfielen, musste dieser abgeschleppt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, bis der nicht mehr fahrfähige Lkw gegen 08.45 Uhr abgeschleppt war. Stadtauswärts staute sich der Verkehr, da zudem starker Schneefall einsetzte.

Unfall beim Rückwärtsfahren

Friedrichshafen

Beim Rückwärtsfahren auf dem Kretzerweg übersah ein 65-Jähriger am Sonntagmittag gegen 12.00 Uhr, dass ein 60-Jähriger mit seinem Mercedes an der Einmündung Kretzerweg / Felchenweg stand und fuhr mit seinem Mercedes dagegen, wodurch ca. 2.500 Euro Sachschaden entstand.

Körperverletzung -bitte Presseaufruf-

Friedrichshafen

Passanten fanden am Sonntagmorgen gegen 06.45 Uhr vor einem Anwesen im mittleren Bereich der Keplerstraße einen verletzten 24-Jährigen, der zusammengebrochen war und auf dem Gehweg lag. Der stark alkoholisierte Mann hatte blutende Verletzungen im Gesicht und ein zugeschwollenes Auge. Wegen seiner Alkoholisierung konnte er keine aufschlussreichen Angaben machen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Geschädigte vermutlich im Raum Ravensburg bei einer Fastnachtsveranstaltung, von der er mit zwei weiteren Personen mit einem Taxi nach Friedrichshafen gefahren wurde. Bei gemeinsamem weiterem Alkoholkonsum in der Wohnung des Geschädigten soll es zum Streit gekommen sein, in dessen Verlauf der Geschädigte einen Faustschlag ins Gesicht bekommen haben soll. Bei der Verfolgung der beiden daraufhin flüchtenden Gäste soll er auf der Keplerstraße zusammengeschlagen worden sein. Der Verletzte wurde stationär im Klinikum Friedrichshafen aufgenommen. Personenbeschreibungen der geflüchteten Personen: 1. Mann, ca. 25 - 30 Jahre alt, mit blonden kurzen Haaren, etwas korpulent mit ziemlichem Bauchansatz, sprach nahezu akzentfrei Deutsch. 2. Mann, ca. 30 Jahre alt, schlank, mit dunklen nackenlangen nach hinten gekämmten Haaren, hat nichts gesprochen, dunkel gekleidet. Hinweise auf die Personen werden ans Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 7010, erbeten.

Brand

Friedrichshafen

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr wegen eines brennenden Wohnhauses an der Straße Tannenberg in Unterraderach alarmiert. Das einfache hölzerne Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der entstandene Schaden beträgt ca. 50.000 Euro. Der 71-jährige Bewohner war zur Brandzeit nicht zu Hause. Derzeit kann ein technischer Defekt eines Elektrogeräts als mögliche Brandursache nicht ausgeschlossen werden.

Unfallflucht

Friedrichshafen

Ca. 7.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Überholunfall am Montagvormittag gegen 10.00 Uhr auf der Kreisstraße 7742 zwischen Friedrichshafen und Markdorf. Ein 37 Jahre alter Fahrer eines Lkw aus Bosnien-Herzegowina überholte auf schneeglatter Fahrbahn einen vor ihm in Richtung Markdorf fahrenden Lkw, obwohl Fahrzeuge im Gegenverkehr entgegen kamen. Ein mit seinem Mercedes entgegenkommender 79-Jähriger erkannte die Gefahrensituation, leitete eine Vollbremsung ein und lenkte seinen Pkw an den rechten Fahrbahnrand, wodurch er eine Kollision mit dem überholenden Lkw abwenden konnte. Ein mit seinem Nissan nachfolgender 49-Jähriger wich dem vor ihm abgebremsten Mercedes nach links auf und kollidierte gleichzeitig mit dem Heck des Mercedes und dem überholenden Lkw. Hierdurch entstand am Mercedes ca. 1.000 und am Nissan ca. 5.000 Euro Sachschaden. Der 37-jährige Überholer setzte seine Fahrt einfach, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Eine hinter ihm fahrende Zeugin teilte den Sachverhalt der Polizei mit, worauf der Unfallflüchtige in Meersburg gestellt werden konnte. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro an.

Glätteunfall

Kressbronn

Etwa 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr am Smart eines 23-Jährigen. Auf der Bundesstraße 31 von Friedrichshafen in Richtung Lindau fahrend kam der 23-Jährige kurz vor dem Mauernriedtunnel nach rechts von der glatten Fahrbahn ab und kippte auf dem angrenzenden Erdwall auf die Fahrerseite um.

Unfall mit Winterdienstfahrzeug

Tettnang

Eine leichtverletzte Person und mehrere 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr. Beim Räumen und Streuen eines schneebedeckten und vereisten Gemeindeverbindungswegs von einem Gehöft zum Weiler Steinenbach geriet der 41-jährige Fahrer eines Kommunalfahrzeugs etwas rechts neben die schmale Fahrbahn. Das Fahrzeug der Marke Hansa ließ sich nicht mehr auf die Fahrbahn zurücklenken, sondern kippte auf der angrenzenden Böschung auf die rechte Seite.

Unfall an Kreisverkehr

Uhldingen-Mühlhofen

Vom Kreisverkehr an der Überlinger Straße in die Aachstraße ausfahrend prallte ein 82-Jähriger am Sonntag gegen 16.30 Uhr mit seinem Ford gegen eine Verkehrsinsel. Hierdurch wurde am Pkw die Ölwanne aufgerissen, worauf Motoröl auf die Fahrbahn lief. Der Sachschaden am Pkw beträgt ca. 4.000 an der Verkehrsinsel ca. 200 Euro.

Glätteunfall

Frickingen-Altheim

Leichte Verletzungen in Form eines HWS und Prellungen zog sich eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Renault bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag zu, an ihrem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Auf der Kreisstraße 7785 zwischen Leustetten und Frickingen fahrend, kam die 19-Jährige in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Böschung und überschlug sich. Der Pkw kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Glätteunfall

Überlingen

Zwei verletzte Personen und ca. 15.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr zwischen Lippertsreute und Überlingen. Eine 18 Jahre alte Fahrerin eines Audi kam in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit dem entgegenkommenden Peugeot einer 59-Jährigen zusammen. Hierbei wurden die Peugeot-Fahrerin schwer und eine Beifahrerin im Audi leicht verletzt.

Glätteunfall

Stetten

Ca. 3.000 Euro Sachschaden entstand am Ford einer 20 Jahre alten Frau, die am Sonntagabend gegen 18.00 Uhr von Meersburg in Richtung Stetten fuhr. Auf der Überleitung von der B 31 / B 33 auf die B 33 kam sie auf der schneebedeckten Fahrbahn der Brücke über die B 31 ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. An der Leiteinrichtung entstand ca. 250 Euro Sachschaden.

