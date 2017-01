POL-KN: Bereich Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) - Gammertingen

Einbruch in Vereinsheim

In die Räume eines Vereinsheimes in der Schelmengartenstraße drangen Unbekannte im Zeitraum 12.01.17 18.00 Uhr bis 13.01.17 16.45 Uhr gewaltsam ein. Nachdem zunächst erfolglos versucht wurde eine Terrassentüre sowie ein Fenster aufzuhebeln, schlug die Täterschaft eine Scheibe ein und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Hier wurden zwei verschlossene Geldkassetten aufgefunden und entwendet. Der Diebstahlsschaden dürfte im niederen 3-stelligen Bereich liegen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.

Sigmaringen

Autoaufbrüche

In der Konviktstraße wurden am 13.01.17 in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 19.00 Uhr ein silberner Mercedes Kastenwagen sowie ein Pkw Kia aufgebrochen und durchwühlt. Auf den Vorfall aufmerksam wurde ein Geschädigter, als die Alarmanlage eines Fahrzeugs ausgelöst wurde. Möglicherweise in Tatzusammenhang stehen zwei weitere Pkw-Aufbrüche in der Konviktstraße, die durch den Eigentümer gegen 21.15 Uhr festgestellt wurden. Hier wurde ein weißer Audi A3 und ein grüner Landrover unberechtigt geöffnet. Bei dem Kia wurde die Seitenscheibe eingeschlagen, bei den anderen drei Fahrzeugen ist derzeit noch nicht geklärt, wie die Täterschaft in die Fahrzeuge gelangte. Sämtliche Autos wurden durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, muss noch geklärt werden. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen Tel.: 07571 104220 in Verbindung zu setzen.

