POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Singen

Vorfahrtsunfall, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Etwa 3000 Euro Sachschaden entstand bei einem Vorfahrtsunfall am Freitagvormittag gegen 11.40 Uhr an der Kreuzung Ekkehard-/Alpenstraße. Ein 74-jähriger Fahrer eines Pkw Kia befuhr die Ekkehardstraße in Richtung Hauptstraße. Im Kreuzungsbereich dürfte er vermutlich aufgrund Unachtsamkeit den Fiat Ducato eines 20-Jährigen übersehen haben, der die Alpenstraße in Richtung Hegaustraße befuhr. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Beamten des Polizeireviers Singen festgestellt, dass der 74-Jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

