POL-KN: Meldungen aus dem Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Tettnang

Wohnungseinbruch

In ein Wohnhaus in der Straße Vogelherdbogen drangen Unbekannte am Freitag zwischen 18.00 Uhr und 18.40 Uhr ein. Sie gelangten in das Gebäude indem sie eine Terrassentüre gewaltsam öffneten. Sie durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Schmuck und Uhren. Zur Höhe des Diebstahls- und Sachschadens können derzeit noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Friedrichshafen

Unfallflucht - Zeugenaufruf

Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich in der Zeit von 12.01.17 19.00 Uhr bis 13.07.17 09.00 Uhr in der Hans-Schnitzler-Straße ereignete. Ein unbekannter Fahrzeuglenker fuhr gegen einen vor dem Gebäude Nr. 28 geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen Tel.: 07541 701 3104 in Verbindung zu setzen.

Unbekannter beschädigt geparkten Pkw - Zeugenaufruf

Sachschaden in Höhe von 200 Euro war die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am 13.01.17 zwischen 09.20 Uhr und 10.20 Uhr in der Eugenstraße vor dem Gebäude Nr. 2 ereignete. Nach Sachlage streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen am Fahrbahnrand geparkten VW Caddy mit Lindauer Zulassung, wobei der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen Tel.: 07541 701 3104 in Verbindung zu setzen.

