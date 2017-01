POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) -

Engen

Unfall im Kreisverkehr

Sachschaden von nahezu 3.000 Euro ist am Donnerstagabend, gegen 18.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Engen entstanden. Ein 38-jähriger Pkw-Lenker hatte die Hegaustraße (L 191) in nordöstliche Richtung befahren und war in Höhe der Straße "Am Bahndamm" in den dortigen Kreisverkehr eingefahren, wobei er eine bereits im Kreisverkehr befindliche 63-jährige Autofahrerin übersah und mit deren Fahrzeug zusammen prallte.

Singen

Polizei stellt Marihuana sicher

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein 20-jähriger Mann zu verantworten, der am Mittwochabend, gegen 16.50 Uhr, in der Freiheitsstraße von Beamten des Polizeireviers vorläufig festgenommen werden konnte. Die Beamten hatten den jungen Mann, der zu Fuß unterwegs war, kontrollieren wollen, worauf dieser sofort die Flucht ergriff. Der 20-Jährige kam jedoch nicht weit und wurde wenig später von den Polizisten dingfest gemacht. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks fanden die Beamten über 130 Gramm Marihuana, eine Feinwaage und rund 1.400 Euro Bargeld. Die Ermittlungen der Polizei zur Herkunft der Drogen und des Bargeldes dauern an.

