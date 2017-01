POL-KN: POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 13.01.2017 - Angriff auf Polizeibeamten - Haftbefehl erlassen

Bad Saulgau (ots) - Gegen den 37-jährigen Beschuldigten, welcher am Mittwochmorgen in Bad Saulgau einen Polizeibeamten angegriffen und erheblich verletzt hatte, wurde durch die Staatsanwaltschaft Ravensburg beim zuständigen Amtsgericht ein Haftbefehl beantragt. Nach erfolgter Anhörung des Beschuldigten vor dem Amtsgericht Ravensburg am Donnerstagnachmittag wurde der Haftbefehl durch die zuständige Richterin erlassen. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Unsere Meldung vom 12.01.2017:

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 12.01.2017 - Angriff auf Polizeibeamten

Bad Saulgau - Erheblich verletzt wurde ein Polizeibeamter am Mittwochmorgen gegen 05:40 Uhr bei einem tätlichen Angriff in Bad Saulgau, so dass er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Der uniformierte Beamte wurde von einem 37-Jährigen in einem Geschäft zunächst verbal angegangen. Der Mann forderte den Polizisten auf, sein Handy, welches auf Grund eines bereits laufenden Ermittlungsverfahrens (siehe beigefügte Pressemitteilung vom 09.01.2017) sichergestellt worden war, auszuhändigen. Der Polizeibeamte, der das Handy des Tatverdächtigen zum einen nicht hatte und zum anderen mit dem Fall gar nicht betraut ist, erläuterte dies dem Beschuldigten. Dieser griff jedoch den Polizisten unvermittelt an und versuchte nach dessen Dienstwaffe zu greifen. Nur unter Einsatz des mitgeführten Schlagstocks war es dem Beamten möglich, den Angreifer zu überwältigen und vorläufig festzunehmen. Bei seiner Durchsuchung stießen die Polizisten auf über sechs Gramm eines Gemisches aus Amphetamin und Kokain. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen dauern an.

Unsere Meldung vom 09.01.2017:

Bad Saulgau

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung hat sich ein 37-Jähriger aus Bad Saulgau zu verantworten. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau rückten zunächst am frühen Samstagmorgen gegen 02:15 Uhr wegen einer Ruhestörung in der Schulstraße aus, da sich mehrere Nachbarn über laute Musik des 37-Jährigen beschwerten. Dieser öffnete zwar zunächst die Türe, versuchte diese jedoch, beim Erkennen der Polizeibeamten, wieder zu schließen und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Einen Angriff des Täters konnten die Beamten durch den Einsatz von Pfefferspray abwehren und den aggressiven Mann vorläufig festnehmen. Bei seiner Durchsuchung wurden durch die Beamten etwa 30 g einer verdächtigen Substanz aufgefunden, bei der es sich möglicherweise um Betäubungsmittel handelt. Weiterhin konnten in seiner Wohnung ca. 80 g Amphetamin, 2 g Kokain und 130 g Marihuana sichergestellt werden. Ein Drogenvortest bei den unbekannten Substanzen reagierte entsprechend positiv. Vermutlich dürfte der Mann selbst unter dem Einfluss diverser Betäubungsmittel gestanden haben.

