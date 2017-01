POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) -

Ravensburg

Vorfahrtsverletzung

Ein Verkehrsunfall zwischen einem 35-jährigen Renault-Fahrer und einem 56-jährigen Audi-Fahrer ereignete sich am heutigen Freitagmorgen, gegen 05.45 Uhr, an der Kreuzung der Bundesstraße 33 / Ganterhofstraße. Auf der Bundesstraße in Richtung Ravensburg fahrend war der 35-Jährige an der Abzweigung in das Industriegebiet Erlen in die Ganterhofstraße nach links abgebogen, hatte hierbei dem entgegenkommenden Fahrer des Audis die Vorfahrt genommen und war mit dessen Pkw kollidiert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Ravensburg

Frau sexuell belästigt

Ein 23-jähriger Mann hat in der Nacht zum heutigen Freitag, kurz nach 01.00 Uhr, in der Eisenbahnstraße eine 25-jährige Frau unsittlich berührt. Der Tatverdächtige, der in Begleitung eines weiteren Mannes war, hatte der Frau an die Brust gefasst, worauf diese um Hilfe schrie. Der 23-Jährige ließ daraufhin von ihr ab und flüchtete mit seinem Begleiter in Richtung Bahnhof. Nachdem die 25-Jährige umgehend die Polizei verständigt hatte, konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung die beiden Männer in einer Unterführung in der Nähe des Bahnhofs festgestellt, vorläufig festgenommen und zur Dienststelle gebracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Verfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Horgenzell

Trunkenheit im Straßenverkehr

Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich gegebenenfalls ein 52-jähriger Pkw-Fahrer verantworten. Einer Zeugin war der Mann in einer Tankstelle an der Landesstraße 288 aufgefallen, worauf sie die Polizei verständigte. Bei der umgehenden Überprüfung der Halteranschrift konnte der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer angetroffen werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille, weshalb eine ärztliche Blutentnahme veranlasst und dessen Führerschein sichergestellt wurde.

Weingarten

Ladendieb erwischt

Couragierte Kunden eines Einkaufsmarktes in der Franz-Beer-Straße haben am Donnerstagabend, gegen 21.00 Uhr, einen flüchtenden Ladendieb festgehalten und ihn der Polizei übergeben. Der 23-jährige Tatverdächtige versuchte sich mit seinem Rucksack an Kunden im Kassenbereich vorbei zu drängen, worauf ihn die Kassiererin ansprach. Daraufhin legte der 23-Jährige zwei Paar Sportschuhe auf das Band und ergriff sogleich die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnten die zwei Männer den Flüchtenden festhalten und in ein Büro des Einkaufsmarktes bringen. Der Mann muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Bad Waldsee

Ladendiebe unterwegs

Zwei Tatverdächtige im Alter von 27 und 31 Jahren sind am Donnerstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, in einem Elektronikmarkt "Im Ballenmoos" einem Mitarbeiter aufgefallen, als diese versuchten, an Artikeln Diebstahlsicherungen zu entfernen. Die von dem Zeugen verständigten Polizeibeamten konnten die beiden Tatverdächtigen noch in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Sie waren bereits einschlägig in Erscheinung getreten und müssen sich nun wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Isny im Allgäu

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeug-Lenker hat am Mittwoch, zwischen 20.00 Uhr und 22.30 Uhr, einen in der Straße "Schloss" am Fahrbahnrand geparkten Renault angefahren und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zeugenhinweise zu dem Verursacher werden an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984 - 0, erbeten.

Kißlegg

Autos stoßen zusammen

Ein Verkehrsunfall zwischen einem 18-jährigen Opel-Fahrer und einer 47-jährigen Suzuki-Fahrerin ereignete sich am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, an der Einmündung Raiffeisenstraße / Wangener Straße (L 265). Der 18-Jährige war von der Raiffeisenstraße nach links in die Landesstraße eingebogen, hatte vermutlich die in Richtung Kißlegg fahrende Suzuki-Fahrerin übersehen und war mit dem Pkw zusammengestoßen. Durch die Kollision kam die 47-Jährige mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, wo sich das Auto überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Sie wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Opels blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Purath

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell