POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren notwendig, um drei erheblich alkoholisierte Männer im Alter von 30, 36 und 48 Jahren in Gewahrsam zu nehmen, die am Donnerstagabend, kurz nach 17.00 Uhr, in einem Wohngebäude in der Fürstenbergstraße randaliert haben. Die Polizei war gerufen worden, als zunächst von einem Unbekannten ein Schrank vom dritten Stock die Treppe hinunter ins zweite Obergeschoss gestoßen wurde. Anschließend drückte er die Tür zu einem Zimmer gewaltsam ein und warf Teile des Schranks in den Raum. Als die Polizei eintraf, versuchte einer der drei Männer die Beamten am Betreten des Gebäudes zu hindern. Trotz mehrfacher Aufforderung war dieser nicht bereit, den Anordnungen der Polizisten Folge zu leisten und seine Personalien anzugeben. Der 30-Jährige, der die Beamten permanent beleidigte, musste schließlich mit Handschließen gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden. Wie von der Polizei festgestellt wurde, war in dem Gebäude nicht nur der Schrank, sondern auch die Einrichtung eines Aufenthaltsraumes demoliert worden. Auf richterliche Anordnung wurden die drei Männer in die Ausnüchterungszelle gebracht, wo sie die Nacht verbrachten. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung.

Konstanz

Brand im Herzzentrum

Sachschaden von rund 5.000 Euro ist am Mittwochabend, gegen 18.10 Uhr, bei einem Brand im Herzzentrum Konstanz in der Luisenstraße entstanden. Das Feuer konnte jedoch rasch von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden. Wie sich herausstellte, war ein Mülleimer auf einer Außenterrasse im dritten Obergeschoss des Gebäudes in Brand geraten. Das Feuer erfasste zunächst eine Sitzbank aus Holz und griff anschließend auf Teile der Außenfassade über. Möglicherweise wurde der Brand durch eine Zigarettenkippe ausgelöst.

Radolfzell

Unachtsam in Kreisverkehr eingefahren

Beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Zeppelinstraße übersah ein 50-jähriger Autofahrer auf der L 192 in Richtung Radolfzell fahrend eine bereits im Kreisverkehr befindliche 59-jährige Pkw-Lenkerin und stieß mit deren Auto zusammen. Der hierbei entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug der Frau musste abgeschleppt werden.

Radolfzell

Beim Ausparken gestreift

Sachschaden von rund 4.000 Euro entstand am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Friedrichstraße ereignete. eine 28-jährige Pkw-Lenkerin hatte beim Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Daimler-Benz gestreift.

Singen

Einbruch in Gaststätte

Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster sind unbekannte Täter am Donnerstag, zwischen 01.50 und 11.30 Uhr, in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße eingestiegen, haben mehrere Geldspielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch nicht bekannt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Bahnhofstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tle. 07731-8880, in Verbindung zu setzen.

Singen

Versuchter Betrug

Noch rechtzeitig kamen einem PC-Nutzer Bedenken, als er am Mittwochvormittag beim Öffnen seines Internetbrowsers einen Hinweis auf die Infizierung des Rechners mit der Aufforderung, eine Hotline-Nummer anzurufen, erhielt. Nachdem sich dort eine männliche Person meldete und offerierte, die Schadprogramme vom PC des Anrufers gegen eine Gebühr von 140 Euro zu entfernen, ermöglichte dieser dem unbekannten Täter, auf seinen Rechner zuzugreifen. Anschließend wurde er noch aufgefordert, die Daten seiner Mastercard in ein Formular einzutragen. Hierauf beendete das potenzielle Opfer das Gespräch und veranlasste sofort die Sperrung seiner Kreditkarte, wodurch die bereits veranlasste Transaktion der geforderten Summe noch einmal verhindert werden konnte.

