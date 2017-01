POL-KN: Bereich Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

Sigmaringen

Auffahrunfall

Blechschaden von etwa 3.000 Euro entstand am Donnerstag gegen 16.50 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Laizer Straße. Eine 32-Jährige fuhr vermutlich infolge Unaufmerksamkeit an der Einmündung zur B 313 mit ihrem Pkw Ford einem dort verkehrsbedingt wartenden Pkw Subaru auf. Nach erfolgter Unfallaufnahme durch die Polizei konnten beide beteiligten Frauen mit ihren Fahrzeugen weiterfahren.

Sigmaringen

Überfrierende Nässe

Etwa eineinhalb Stunden musste am Freitagmorgen gegen 03.30 Uhr die B 463 wegen Eisglätte vollständig gesperrt werden. Auf der Strecke zwischen Sigmaringen und Winterlingen blieben mehrere Lkw-Lenker mit ihren Fahrzeugen auf der glatten Straße stecken und blockierten die Fahrbahn. Die Straßenmeisterei rückte mit Streufahrzeugen an, um Salz zu streuen. Gegen 04.50 Uhr konnten die Fahrer der liegengebliebenen Fahrzeuge ihre Fahrt wieder fortsetzen. Die Streckensperrung zwischen Winterlingen und dem Kreisverkehr an der Einmündung B 463 / B 313 konnte danach aufgehoben werden.

Veringenstadt

Beschädigung an Heizungsanlage

Zu einem Feuerwehreinsatz in einem Wohnhaus in Veringenstadt kam es am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr, da an einem im Wohnzimmer installierten Schwedenofen Wasserdampf entwichen war. Im Ofen arbeitete eine Pumpe für den darin befindlichen Warmwasserkreislauf nicht. Hierdurch bildete sich durch das erhitzte Wasser ein Überdruck, wodurch sich die Verlötung am Überdruckventil löste und dieses herausgebrochen war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht beziffert. Personen wurden nicht verletzt. Die Ursache für den Vorfall ist unklar, die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an.

Meßkirch

Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Mit seinem Pkw prallte am Donnerstagmorgen gegen 07.20 Uhr ein 19-Jähriger gegen einen Baum, wobei sein gleichaltriger Beifahrer leicht verletzt wurde. Der junge Fahrer war mit seinem Pkw von Kreenheinstetten noch Rohrdorf unterwegs und rutschte vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich einer Linkskurve von der schneeglatten Fahrbahn und prallte gegen den Baum. Durch den Aufprall lösten die Airbags aus. Der Leichtverletzte benötigte an der Unfallstelle keine ärztliche Versorgung, begab sich jedoch zu seinem Hausarzt. Der nicht mehr fahrbereite VW Golf, an dem ein Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Bad Saulgau

Umgestürzte Tanne

Eine Tanne lag am Freitagmorgen gegen 04.00 Uhr quer über die Fahrbahn der K 8258. Der Baum, der vermutlich aufgrund von Sturmböen entwurzelt wurde, blockierte die Strecke zwischen Hochberg und Luditsweiler. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Bad Saulgau sägte den Stamm in Stücke und räumte die Tanne zur Seite. Anschließend konnte die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Bad Saulgau

Unfallflucht - Lieferwagen streift Hauswand

Durch Erschütterungen im Wohnzimmer wurde am Donnerstag gegen 10.20 Uhr eine Bewohnerin auf einen Verkehrsunfall an ihrem Wohnhaus aufmerksam. Der Fahrer eines Lieferwagens streifte mit seinem Fahrzeug das Gebäude in der Werderstraße und fuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern, weiter. Die 27-jährige Bewohnerin schaute sogleich zum Fenster hinaus und merkte sich das Kennzeichen des Unfallwagens. Der 26-jährige Fahrer des Lieferwagens wurde durch die Polizei ermittelt. Dieser muss sich jetzt unter anderem wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten.

Pfullendorf

Sachbeschädigung

Ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand in der Nacht von Mittwoch 20.00 Uhr bis Donnerstag 07.00 Uhr durch eine Sachbeschädigung an einem Kunststofftransparent in der Überlinger Straße. Das auf einem Firmengelände angebrachte Hinweisschild war für jedermann frei zugänglich und wurde aufgrund der Spurenlage vermutlich mit einem Eisbrocken zertrümmerte. Personen, die im fraglichen Zeitraum im Bereich der Überlinger Straße, Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel: 07552/2016-0, zu melden.

