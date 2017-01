POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 13.01.2017 - Mutmaßlicher Fahrzeugdieb festgenommen

Aulendorf / Ravensburg (ots) - Einem 27-jährigen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, in der Nacht zum Mittwoch, gegen 00.30 Uhr, aus der Wohnung von Bekannten in Aulendorf einen Geldbeutel sowie einen Fahrzeugschlüssel und anschließend einen vor dem Haus geparkten BMW entwendet zu haben. Als die Geschädigten am Morgen das Fehlen ihres Autos feststellten, verständigten sie die Polizei. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen und eines Hinweises des Sohnes der geschädigten Familie, der gegen 10.15 Uhr mitteilte, den Tatverdächtigen in dem entwendeten Pkw fahrend in Ravensburg gesehen zu haben, konnten Polizeibeamten den BMW in der Ravensburger Südstadt auffinden. Der 27-Jährige befand sich daraufhin zu Fuß weiter auf der Flucht.

Bei einer Routinekontrolle der Bundespolizei gegen 13.45 Uhr, wurde der Gesuchte zufällig im Zug auf der Strecke zwischen Friedrichshafen und Aulendorf in Fahrtrichtung Stuttgart von Polizeibeamten überprüft. Da gegen den 27-Jährigen zwei Haftbefehle wegen Diebstahlsdelikten der Staatsanwaltschaft Konstanz vorlagen und er noch eine Restfreiheitsstrafe von 317 Tagen zu verbüßen hat, nahmen die Beamten den Mann fest und verbrachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Aufgrund des entwendeten Fahrzeugs und der Geldbörse, und da der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wird gegen ihn wegen des Verdachts des Diebstahls sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

