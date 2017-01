POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Körperverletzung

Friedrichshafen

Durch schnelles Zurückweichen konnte ein 55-jähriger Taxifahrer am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr erreichen, dass ihn ein Schlag eines Alkoholisierten nur noch mit geringer Wucht traf. Als der Taxifahrer auf dem Bahnhofvorplatz aus seinem Taxi ausstieg, baute sich der alkoholisierte Mann vor ihm auf, ging in Angriffsposition und schlug gegen den Taxifahrer. Der anschließend zu Fuß flüchtende 55 Jahre alte Mann konnte im Rahmen einer Fahndung auf der Schanzstraße gestellt werden. Er stand unter der Wirkung von knapp zwei Promille Alkohol.

Böller losgelassen

Tettnang

Schwere Brandverletzungen im Gesicht und an Armen und Beinen erlitt ein 35 Jahre alter Mann am Freitagmorgen gegen 06.45 Uhr auf dem Skaterplatz bei Hagenbuchen. Rettungsdienstkräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, von wo er noch am Vormittag in eine Spezialklinik nach Stuttgart geflogen wurde. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass mehrere in einer Holzkiste verstaute Böller wohl überraschend losgingen. Eine weitere Person wurde durch umherfliegende Holzsplitter leicht verletzt, drei weiter entfernt stehende Personen blieben unverletzt.

Vorfahrtunfall

Überlingen

Ca. 12.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Vorfahrtsunfall am Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr bei der Reutemühle. Als ein mit seinem Skoda auf der Kreisstraße 7771 von Bambergen in Richtung der Einmündung zur Landesstraße 200 fahrender 20-Jähriger erkannte, dass kurz vor ihm eine 54-Jährige mit ihrem Ford vom Reuteweg nach links auf die Kreisstraße einbiegt, konnte er durch Bremsen und Ausweichen nach rechts verhindern, dass er frontal gegen den Bereich der Fahrertüre des Ford prallte. Nach einer Kollision mit dem linken Heckbereich des Ford wurde der Skoda nach rechts abgewiesen, fuhr eine Böschung hinunter und prallte so stark gegen zwei Bäume, dass ein Baum entwurzelt wurde. Die Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Am älteren Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro, am Ford ca. 3.000 Euro Sachschaden und ca. 3.000 Euro Flurschaden.

Unfall beim Rückwärtsfahren

Salem

Bei Befahren der Gemeindeverbindungsstraße von Beuren in Richtung Bächen bemerkte ein 21 Jahre alter Paketzusteller am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr, dass er an der Einmündung zum Bächenhof vorbeigefahren war. Um zu seiner dortigen Lieferadresse zu gelangen, fuhr er seinen Sprinter etwas zurück und prallte hierbei gegen die Front des Opel eines 65-Jährigen, der bereits hinter ihm stand. Am Sprinter entstand hierdurch ca. 1.500 am Opel ca. 4.000 Euro Sachschaden.

Arztkoffer entwendet

Überlingen

Unbekannte Täter entwendeten am Donnerstagabend gegen 17.15 Uhr aus einem nur kurzzeitig unverschlossen an der Christophstraße abgestellten Pkw einen Arztkoffer. In dem Koffer befanden sich neben einem Blutdruckmessgerät, einem Stethoskop, weiteren Geräten und Verbandmaterial auch mehrere Rezepte und verschreibungspflichtige Medikamente. Der Diebstahlschaden beträgt ca. 500 Euro. Mögliche Zeugen oder Finder des Koffers werden gebeten mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 8040, Kontakt aufzunehmen.

