POL-KN: Schwerer Verkehrsunfall

Bad Wurzach (ots) - Schwer verletzt wurden eine 30-jährige Mazda-Fahrerin und ihre 36-jährige Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am heutigen Freitagmorgen, gegen 05.45 Uhr, auf der Bundesstraße 465 ereignete. Die 30-Jährige hatte von Unterschwarzach in Richtung Bad Wurzach fahrend in einer Rechtskurve auf glatter Fahrbahn wohl ohne Fremdbeteiligung vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dort prallte sie mit ihrem Pkw gegen einen Gartenzaun mit Betonpfeiler und einen Holzscheitstapel. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuginsassen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus Bad Wurzach, die mit 24 Mann vor Ort war, mit schwerem Einsatzgerät aus ihrem Pkw befreit werden. Sie wurden beide mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Während den Rettungsmaßnahmen musste die Fahrbahn zunächst voll gesperrt und anschließend der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Danach wurde die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei Ravensburg gereinigt.

