POL-KN: Hochwertige Gastronomie-Maschinen und Elektromotoren gestohlen

Ravensburg - Torkenweiler (ots) - Aufgrund eines Auslagerauftrags wurde erst jetzt bekannt, dass unbekannte Täter bereits zwischen Anfang Dezember und Jahresbeginn 2017 in Lagerräume einer Spedition in der "Kreuzäcker"-Straße eingedrungen sind und zwei Gastronomie-Geschirrspülmaschinen der Marke Bobeck samt Untergestellen und Geschirrkörben im Gesamtwert von 27.000 Euro entwendeten. In diesem Zusammenhang ebenfalls bekannt wurde, dass möglicherweise die gleichen Täter bereits zwischen August und Oktober 2016 mehrere Elektromotoren für Kernbohrmaschinen der Firma Lissmac gestohlen haben. Der Gesamtwert der Motoren beträgt zirka 25.000 Euro. Personen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Maschinen und Gegenstände machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, zu melden.

Purath

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell