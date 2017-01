POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) -

--

Ravensburg

Pkw prallt gegen Leitplanke

Auf schneeglatter Fahrbahn hat ein 19-jähriger Citroën-Fahrer am Mittwochmorgen, gegen 07.45 Uhr, auf der Kreisstraße 7976 einen Verkehrsunfall verursacht. Der junge Mann hatte von Hinzistobel in Richtung Ravensburg fahrend in einer Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen die rechte Leitplanke gerutscht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Der 19-Jährige blieb unverletzt.

Ravensburg

Kellerräume aufgebrochen

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag und Mittwoch, 08.30 Uhr, in zwei Kellerräume zweier Anwesen im Bertha-Bosch-Weg gewaltsam eingedrungen. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten lediglich in einem Fall ein paar Getränkeflaschen. An den Gebäuden entstand Sachschaden von einigen hundert Euro. Zeugenhinweise zu den Tätern werden an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, erbeten.

Bad Waldsee

Ladendieb gesucht

Ein unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag, gegen 16.00 Uhr, ein Parfüm aus einer Parfümerie in der Hauptstraße entwendet. Der Diebstahlsschaden liegt bei zirka einhundert Euro. Anhand der Aufzeichnungen der Überwachungskamera dürfte es sich bei dem Täter um einen zirka 30 Jahre alten Mann handeln. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem weißen Parka und weißen Turnschuhen. Er trug eine auffällige hellblaue "Schlumpf-Strickmütze" sowie große Kopfhörer und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, zu melden.

Bad Waldsee

Trickdiebe unterwegs - Warnhinweis der Polizei

Opfer eines Trickdiebstahls wurde am Mittwochnachmittag, gegen 14.15 Uhr, ein älteres Ehepaar im Kapellenweg. Ein unbekannter Täter hatte an dem Haus geklingelt und gegenüber dem Hauseigentümer geäußert, dass er von einer Baufirma sei. Ein Baggerfahrer habe in der Nachbarschaft eine Wasserrohrleitung beschädigt, weshalb der Wasserdruck in allen Wohnhäusern überprüft werden müsse. Während anschließend der ältere Herr angewiesen wurde, in der Küche immer wieder den Wasserhahn zu betätigen, nutzte der Täter, unter dem Vorwand noch kurz auf die Toilette zu müssen, die Gelegenheit einen Diamantring sowie eine Goldmünze zu entwenden. Als kurz darauf die Hauseigentümerin das Haus betrat, entfernte sich der Unbekannte kommentarlos und verschwand. Der Diebstahlsschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Nach den Zeugenaussagen war der Täter zirka 160 Zentimeter groß, 20 - 30 Jahre alt, schlank, hatte kurze schwarze Haare und sprach mit einem osteuropäischen Akzent. Er trug einen blauen Overall mit schwarzen Applikationen. Im Brust- / Halsbereich hatte er eine schwarze Tätowierung. Zeugenhinweise zu dem gesuchten Täter werden an das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, erbeten. Die Polizei weist darauf hin, dass gegenüber unbekannten Personen stets eine entsprechende Vorsicht angebracht ist. Weitere Verhaltens-Tipps sind zu finden unter www.polizei-beratung.de .

Aulendorf

Auffahrunfall

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Golf-Fahrern im Alter von 25 und 44 Jahren ereignete sich am Dienstagnachmittag, kurz vor 17.00 Uhr, auf der Allewindenstraße. Weil ein Mann am Fußgängerüberweg Höhe Rosenstraße die Fahrbahn überquerte, hatte der in Richtung Reute fahrende 44-Jährige vorschriftsmäßig seinen Pkw angehalten. Dies bemerkte der nachfolgende 25-Jährige vermutlich zu spät und war auf der schneeglatten Fahrbahn gegen den vor ihm stehenden Pkw geprallt. Durch den Aufprall wurde der 44-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Wangen im Allgäu

Pkw überschlagen

Leicht verletzt wurde ein 21-jähriger Fahrer eines Mitsubishis bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, gegen 07.15 Uhr, auf der Kreisstraße 8002. Der Mann war auf der Strecke von Pirmisweiler in Richtung Schomburg auf schneeglatter Fahrbahn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Weidezaun durchbrochen und sich mit seinem Fahrzeug in der angrenzenden Wiese überschlagen. Er wurde danach mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Argenbühl

Pkw schleudert von der Fahrbahn

Von der Fahrbahn abgekommen ist ein 25-jähriger Fiat-Lenker am Mittwochmorgen, gegen 10.30 Uhr, auf der Kreisstraße 8011. Auf schneeglatter Fahrbahn hatte der Mann von Ratzenried in Richtung Gießen fahrend vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen einen links der Straße befindlichen Telefonmasten sowie gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Argenbühl

Pkw schleudert in Gegenverkehr

Sachschaden von rund 6.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr, auf der Landesstraße 265. Eine 30-jährige Renault-Fahrerin war von Ratzenried in Richtung Christazhofen fahrend kurz vor der Abzweigung nach Siggen aufgrund Schneeglätte und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geraten und gegen einen entgegenkommenden Pkw eines 45-Jährigen geprallt. Eine hinter dem 45-Jährigen fahrende 19-Jährige musste ebenfalls den verunfallten Fahrzeugen ausweichen und rutschte nach rechts in das Bankett. Alle Unfallbeteiligten blieben nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise unverletzt.

Amtzell

Auffahrunfall

Ein Verkehrsunfall zwischen einem 29-jährigen Mercedes-Fahrer und einem 32-jährigen Renault-Fahrer ereignete sich am Mittwochmorgen, gegen 09.15 Uhr, auf der Bundesstraße 32. Der 32-Jährige hatte von Amtzell in Richtung Ravensburg fahrend an der Abzweigung in das Gewerbegebiet Korb vor dem Linksabbiegen aufgrund Gegenverkehrs anhalten müssen, was von dem nachfolgenden 29-Jährigen vermutlich zu spät bemerkt wurde und dieser gegen den Renault prallte. Die Unfallbeteiligten bleiben unverletzt. Es entstand Sachschaden von zirka 9.000 Euro.

Ravensburg

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeug-Lenker hat am Mittwochmorgen, zwischen 09.00 Uhr und 10.45 Uhr, einen geparkten Skoda Yeti im Parkhaus P2 in der Adlerstraße beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Pkw, an dem ein Sachschaden von zirka 1.000 Euro entstand, war zum Unfallzeitpunkt im 2. Parkdeck abgestellt. Zeugenhinweise zu dem Verursacher werden an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, erbeten.

Purath

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell