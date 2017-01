POL-KN: Bereich Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

Hohentengen

Brand in einer Lagerhalle

Ein Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro entstand bei einem Brand am Mittwoch gegen 15:50 Uhr in Hohentengen. Die Freiwillige Feuerwehr Hohentengen rückte mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften an, um den Brand in der Lagerhalle zu löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Pfullendorf

Sachbeschädigungen durch Graffiti

Weitere Sachbeschädigungen gab es im Stadtgebiet von Pfullendorf: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde eine Garage in der Schächergasse mit den Buchstaben "BS" beschmiert. Ähnliche Schmierereien befanden sich auch am Wasserturm. Ebenso wurde am Mittwoch mitgeteilt, dass im Zeitraum seit Silvester das Parkhaus und ein angrenzendes Gebäude mit oranger Farbe besprüht wurden. Es wurde erneut ein Großes A im Kreis und die Abkürzung "A.C.A.B." verwendet. Am Parkhaus entstand rund 1.500 Euro, am angrenzenden Gebäude etwa 500 Euro Sachschaden.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Ein Gesamtschaden von rund 4.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 12:35 Uhr in der Saulgauer Straße. Eine 79-Jährige kam infolge Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab, überfuhr mit ihrem Pkw ein Pflanzenbeet und prallte dann gegen ein Werbeschild. Anschließend fuhr sie mit ihrem Pkw BMW weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Zeuge hörte den Verkehrsunfall, merkte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Diese konnten den Unfallwagen in Bad Saulgau auf einem größeren Parkplatz feststellen. Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Saulgau, Tel: 07581/482-0, zu melden.

Sigmaringen

Vorfahrtsmissachtung

Etwa 6.000 Euro Blechschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17:45 Uhr auf der B 32. Eine 73-Jährige bog mit ihrem Peugeot von der Leopoldstraße nach links auf die B 32 in Richtung Mühlbergtunnel ab. Hierbei übersah die Frau eine von der B 32 kommende 53-jährige Linksabbiegerin und kollidierte mit deren Pkw.

Sigmaringen

Glatteisunfall

Nahezu 6.000 Euro Sachschaden verursachte am Donnerstagmorgen gegen 05:40 Uhr eine 55-jährige VW-Fahrerin auf der B 32. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam die Lenkerin des Pkw auf der Strecke von Jungnau nach Sigmaringen in einer Linkskurve ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanken. Zur Unfallzeit hatte sich Glatteis auf der Fahrbahn gebildet. Der nicht mehr fahrbereite VW musste abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Abbiegeunfall mit Leichtverletzten

Zwei Leichtverletzte und zirka 15.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 12:30 Uhr auf der Hohenzollernstraße. Eine 54-Jährige bog mit ihrem Pkw von der Straße "In den Burgwiesen" nach rechts in die Hohenzollernstraße ein und geriet mit Ihrem Toyota dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie in die linke Seite eines Pkw Hyundai, dessen 39-jährige Fahrerin auf der Hohenzollernstraße in Richtung Landratsamt unterwegs war. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Pkw Hyundai um 180 Grad gedreht und kam auf dem dortigen Fußgängerüberweg zum Stehen. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuglenkerinnen leicht verletzt und mussten mit dem hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie ambulant behandelt wurden. Der nicht mehr fahrbereite Hyundai wurde abgeschleppt.

