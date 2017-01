POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Unfallflucht -bitte Zeugenaufruf-

Friedrichshafen

Vermutlich bei hoher Geschwindigkeit verlor ein auf der Ailinger Straße in Richtung Paulinenstraße fahrender junger Mann am Mittwochabend gegen 23.00 Uhr die Kontrolle über seinen 5er-BMW und prallte kurz nach der Kreuzung mit der Ehlers- / Kepplerstraße in Bereich Karl-Olga-Haus in eine Hecke und gegen eine Messsäule. Hierdurch entstand an der Hecke und dem Messgerät mehrere Hundert Euro Sachschaden. Zwei junge Männer, im geschätzten Alter von ca. 20 Jahren mit ausländischem Aussehen und dunklen Haaren, und zwei junge Frauen stiegen aus dem Pkw mit ausländischem Kennzeichen, sammelten beschädigte und vom Pkw abgefallene Teile ein und fuhren weiter, ohne eine Regulierung des verursachten Sachschadens einzuleiten. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber auf einen entsprechend beschädigten BMW werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 7010, gebeten.

Unfallflucht -bitte Zeugenaufruf-

Friedrichshafen

Erst am Mittwochmorgen wurde eine Beschädigung an einem Pkw festgestellt und bei der Polizei angezeigt, bei der der Unfallzeitpunkt jedoch schon am Montag zwischen 14.00 und 14.30 Uhr gewesen sein dürfte. Eine Frau parkte ihren Skoda Fabia am Fahrbahnrand der Rotkreuzstraße in Höhe der DRK-Wache. Als sie gegen 14.30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam stellte sie fest, dass die Radkappe des linken Hinterrades neben dem geparkten Pkw lag, dachte sich nichts Weiteres dabei, lud die Radkappe ein und fuhr nach Hause. Am Mittwochmorgen bemerkte der Ehemann, dass der Pkw auf der linken Fahrzeugseite beschädigt war, Sachschaden ca. 3.000 Euro. Aufgrund der Art der Beschädigungen und orangefarbenen Lackantragungen wird ein kleineres Winterdienstfahrzeug als Verursacherfahrzeug angenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 7010, Kontakt aufzunehmen.

Verkehrsunfall

Tettnang

Ca. 10.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr auf der Kreisstraße 7716 bei Wiesertsweiler. Von Laimnau in Richtung Tannau fahrend, kam ein 78-Jähriger mit seinem VW auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Hierdurch entstand am Pkw ca. 8.000 und an der Leiteinrichtung ca. 2.000 Euro Sachschaden. Wegen vorliegender Anhaltspunkte, dass der 78-Jährige während der Fahrt eingeschlafen war, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Glätteunfall

Meckenbeuren

Zwei verletzte Personen und ca. 30.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstag gegen 16.15 Uhr auf der Wiesentalstraße. Ein mit seinem BMW ortseinwärts in Richtung Hauptstraße fahrender 43-Jähriger kam in einer Rechtskurve auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen den VW-Bus eines 48-Jährigen. Beide verletzten Fahrer wurden in Krankenhäuser eingeliefert, an beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Betäubungsmittel sichergestellt

Friedrichshafen

Ca. 13 Gramm Marihuana stellten Polizeibeamte bei einem 34 Jahre alten Mann aus der Schweiz bei einer Personenkontrolle am Mittwochvormittag im Zug zwischen Friedrichshafen und Ravensburg fest. Der Beschuldigte wollte das illegale Betäubungsmittel zuvor in Friedrichshafen von einer Person mit südländischem Aussehen gekauft haben. Zur Sicherung des eingeleiteten Verfahrens wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Höhen von 700 Euro an.

Betrug

Überlingen

Um gut 150 Euro betrogen fühlt sich eine jüngere Frau, die jetzt bei der Polizei Anzeige erstattete. Über ein Kontaktportal lernte die Frau im Internet einen "Jason, 39 Jahre" kennen. In der Folge entwickelte sich über einen Messengerdienst ein reger Kontakt, bei der der Kommunikationspartner der Frau in englischer Sprache mitteilte, dass er Jason Martin heiße, in der Schweiz als Sohn einer Mexikanerin und eines Vaters aus New York geboren worden und in Illinois aufgewachsen sei. Derzeit wäre er für die US-Army bei einer Friedensmission in Nigeria. Anfang Januar bat "Jason" um eine anonyme Überweisung von 150 Dollar nach Nigeria, um eine Verlängerung seines Internetzugangs bezahlen zu können. Nachdem die Frau den geforderten Betrag überwiesen hatte, drängte "Jason"' auf eine schnelle Heirat und die anonyme Überweisung von 510 Dollar für ein "Ehezertifikat", worauf sich die Frau aber nicht mehr einließ. Betrüger fertigen mit Bildern von US-Soldaten aus dem Internet Fake-Kontakte und nutzen diese für Betrugsdelikte. Die Polizei hält online Informationen unter www. polizei-beratung.de vor.

Vorfahrtunfall

Markdorf

Knapp 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Mittwochvormittag gegen 09.00 Uhr an der Einmündung Talstraße / Hauptstraße. Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem Skoda auf der Talstraße an die Einmündung heran und hielt zunächst an. Bei der Weiterfahrt übersah der einen vorfahrtsberechtigt mit seinem Sprinter von links auf der Hauptstraße heranfahrenden 48-Jährigen, worauf die Front des Sprinters gegen den linken vorderen Kotflügel des Skoda stieß.

Bezikofer 07531 / 9951013

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell