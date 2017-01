POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots) - Konstanz

Auto zerkratzt

Alle vier Türen sowie die Motorhaube eines in Höhe der Gebhardskirche abgestellten VW Golf hat ein unbekannter Täter in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und dabei einen Sachschaden von rund 5.000 Euro angerichtet. Personen, die an den beiden Tagen Verdächtiges am Sankt-Gebhard-Platz beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531-995-0, zu melden.

Reichenau

Tätliche Auseinandersetzung

Zu einem handfesten Streit kam es in der Nacht zum Donnerstag, als ein 35-Jähriger einen 31-jährigen Mann gegen 00.50 Uhr in dessen Wohnung zur Rede stellte, weil dieser angeblich Nachrichten über ihn verbreitet hatte. Nach einer zunächst verbal geführten Auseinandersetzung versetzte der 35-Jährige seinem Kontrahenten mehrere Schläge ins Gesicht, weshalb dieser ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Tatverdächtige hat sich nun wegen Körperverletzung zu verantworten.

Radolfzell

Radfahrerin stürzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 48-jährige Radfahrerin am Mittwochmorgen, gegen 07.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Konstanzer Straße. Eine 35-jährige Pkw-Lenkerin hatte rückwärts vom Parkplatz eines Wohnhauses in die Konstanzer Straße einfahren wollen und hierbei die auf dem Geh- und Radweg herannahende Zweiradfahrerin übersehen. Die Frau wurde von dem Pkw leicht erfasst, weshalb sie mit ihrem Fahrrad auf die Fahrbahn stürzte.

Radolfzell

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Nach einem Streit mit Familienangehörigen ist ein 91-jähriger Mann am Mittwochnachmittag mit seinem nicht zugelassenen Pkw zum Polizeirevier gefahren. Die Beamten stellten dabei fest, dass der betagte und unter Betreuung stehende Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Radolfzell

Feuerwehrfahrzeug brennt

Hoher Sachschaden von rund 80.000 Euro ist am Mittwochnachmittag, gegen 15.50 Uhr bei einem Motorbrand eines Feuerwehrfahrzeuges entstanden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte das Feuer vermutlich infolge eines technischen Defekts im Motorraum des auf einem Außenstellplatz beim Feuerwehrhaus abgestellten Lkw seinen Ausgang genommen und, obwohl der Brand schnell bemerkt und gelöscht werden konnte, das Führerhaus sowie den vorderen Teil der Ladefläche stark in Mitleidenschaft gezogen.

Gottmadingen

Brand eines Holzschuppens

Sachschaden von rund 2.000 Euro ist am Mittwochvormittag, gegen 10.50 Uhr, beim Brand eines Holzschuppens in Randegg entstanden. Das Feuer konnte jedoch rasch von der Freiwilligen Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und acht Mann ausgerückt war, gelöscht werden. Wie die Ermittlungen ergaben, war am Morgen die Asche eines Kachelofens in einen Kunststoffmülleimer geschüttet worden, die offensichtlich noch nicht ganz abgekühlt war. Das durch die Glutreste entzündete Feuer griff von dem Plastikmülleimer auf das in dem Schuppen gelagerte Brennholz und den Schuppen selbst über.

Rielasingen-Worblingen

Restmülltonne gerät in Brand

Nicht mehr einzugreifen brauchte die Freiwillige Feuerwehr Rielasingen-Worblingen, die am Mittwochmorgen, gegen 08.30 Uhr zum Brand einer Restmülltonne (120 Liter) gerufen wurde. Das Feuer konnte jedoch noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch Anwohner, die Schnee in die Tonne warfen, gelöscht werden. Vermutlich durch noch glimmende Asche, die in den Restmüllbehälter geschüttet worden war, hatte sich die Mülltonne entzündet.

Singen

Gefährliche Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 18-Jährigen und dessen Begleiter, die am späten Mittwochabend, gegen 23.00 Uhr, einen 48-jährigen Mann in der Hegaustraße getreten und mit Fäusten malträtiert haben. Der junge Mann, der offensichtlich etwas gegen die Beziehung einer 42-jährigen Familienangehörigen zu dem 48-Jährigen hat, passte den Mann ab, versetzte ihm einen Fußtritt und mehrere Faustschläge, nachdem das Opfer vom Begleiter des 18-Jährigen festgehalten worden war. Der Geschädigte, der bereits in den zurückliegenden Wochen von dem Tatverdächtigen wiederholt bedroht und angegriffen wurde, musste sich anschließend im Krankenhaus ambulant behandeln lassen.

Singen

Versuchter Enkeltrick-Betrug

In bislang drei bei der Polizei angezeigten Fällen hat eine unbekannte Anruferin am Mittwochvormittag, zwischen 10.00 und 11.20 Uhr versucht, sich am Telefon bei älteren Personen als Familienangehörige auszugeben und diese um größere Bargeldsummen zu bitten, die für einen Wohnungskauf benötigt werden. In allen Fällen bemerkten die Angerufenen sofort den Betrugsversuch und beendeten das Gespräch.

Singen

Ehrliche Finder

Einen Geldbeutel mit über 900 Euro, den ein Ehepaar am Mittwochvormittag im Parkhaus Münchow in der Freiheitstraße gefunden und bei der Polizei abgegeben hat, konnte bereits wenig später der ermittelten Eigentümerin ausgehändigt werden. Diese hatte den Geldbeutel im Parkhaus verloren.

Bodman-Ludwigshafen

Ölwanne aufgerissen

Längere Einsatzmaßnahmen hat ein 36-jähriger Autofahrer am Mittwochmorgen ausgelöst, als er gegen 08.00 Uhr eine längere Ölspur verursachte. Der Mann hatte mit seinem Pkw, der noch mit drei Sommerreifen ausgerüstet war, die Gießstraße befahren und in Höhe der Einmündung Haldenhofstraße vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen geraten. Der 36-Jährige kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und prallt dort gegen einen Mauervorsprung, wodurch die Ölwanne des Autos aufgerissen wurde. Als der Pkw-Lenker bemerkte, dass er ÖL verliert, fuhr er wieder nach Hause und stellte das Fahrzeug dort ab. Während die Straße von einer Fremdfirma gereinigt werden musste, überprüfte die Feuerwehr zusammen mit Vertretern der Unteren Wasserbehörde die Abflüsse, da mit dem Schmelzwasser etwa ein halber Liter Motorenöl in die Kanalisation gelangt war.

Stockach

Verkehrsunfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt die Polizei gegen einen 25-jährigen Autofahrer, der am Mittwochvormittag, gegen 11.15 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Tuttlinger Straße verursachte. Der Pkw-Lenker war bei Rot vor der Ampel an der Kreuzung mit der Meßkircher Straße gestanden und hatte auf die Nebenspur wechseln wollen. Beim Zurücksetzen übersah er jedoch eine hinter ihm stehende 66-jährige Autofahrerin und prallte gegen die Front deren Fahrzeuges, wobei ein Sachschaden von rund 700 Euro entstand. Die beiden Unfallbeteiligten stiegen daraufhin aus, besprachen sich kurz und fuhren dann zu einer nahegelegenen Tankstelle, um die Autos näher anschauen zu können. Nachdem der Verursacher dort nach seinen Angaben keinen Schaden festgestellt hatte, fuhr er weiter, obwohl ihn die Geschädigte aufgefordert hatte, das Eintreffen der Polizei abzuwarten. Die Frau konnte jedoch das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges ablesen und der Polizei mitteilen, die kurze Zeit später den verantwortlichen Fahrer ermitteln konnte.

