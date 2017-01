POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) -

Ravensburg

Vorfahrtsverletzung

Sachschaden von zirka 12.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall zwischen einem 22-jährigen VW-Fahrer und einem 33-jährigen Fahrer eines BMW am Dienstagabend, gegen 18.45 Uhr, an der Einmündung Bleicherstraße / Auffahrt zur B 32 (Ulmer Straße). Von der Parkstraße kommend hatte der 22-Jährige an der Einmündung vermutlich zu spät gebremst und war beim Einbiegen nach links mit dem von links aus Richtung Stadionstraße heranfahrenden, bevorrechtigten Pkw des 33-Jährigen kollidiert. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Ravensburg

Versuchter Einbruch

Ein unbekannter Täter hat zwischen Montag und Dienstag, 12.00 Uhr, eine Eingangstür eines Wohnhauses in der Henri-Dunant-Straße versucht gewaltsam zu öffnen. Hierbei entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, erbeten.

Waldburg

Autoreifen zerstochen

Mehrere Autoreifen hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Samstag, zwischen 02.00 Uhr und 08.30 Uhr, an zwei im Bereich der Ortsdurchfahrt (K 8040) geparkten Autos zerstochen. Der Gesamtschaden dürfte bei rund 400 Euro liegen. Zeugenhinweise zu dem Täter werden an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984 - 0, erbeten.

Bad Wurzach - Gospoldshofen

Holzhütte abgebrannt

Vermutlich ein befeuerter Holzofen in einer Hütte war ursächlich dafür, dass in der Nacht zum heutigen Mittwoch der für Festivitäten umgebaute ehemalige landwirtschaftliche Stadel im Bereich Berg völlig niederbrannte. Ein Fahrer eines Schneeräumfahrzeugs hatte die in Flammen stehende Fest-Scheune gegen 02.45 Uhr bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Feuerwehren aus Bad Wurzach und Gospoldshofen waren mit insgesamt 39 Mann vor Ort. Wahrscheinlich hatten Personen nach Verlassen der freistehenden Hütte das Feuer im Ofen nicht gelöscht und dieses unbeaufsichtigt gelassen. Es entstand ein Schaden von zirka 5.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Bad Wurzach

Pkw schleudert von der Fahrbahn

Leicht verletzt wurde eine Beifahrerin eines 29-jährigen Mercedes-Fahrers bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, kurz vor 16.00 Uhr, auf der Landesstraße 265. Auf der Strecke von Immenried in Richtung Arnach hatte der Mann auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn in einer Linkskurve alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war nach links von der Fahrbahn abgekommen. Weitere im Fahrzeug befindliche Personen blieben unverletzt. Die Beifahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Ebersbach - Musbach

Pkw überschlagen

Glücklicherweise unverletzt überstand eine 57-jährige VW-Fahrerin einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf der Landesstraße 285 ereignete. Die Frau hatte auf der Strecke von Musbach in Richtung Aulendorf auf schneeglatter Fahrbahn und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Auto verloren, war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wo sich ihr Pkw mehrfach überschlug. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Baienfurt - Neubriach

Täter in Wohnhaus eingebrochen

Durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür sind unbekannte Täter am Dienstag, zwischen 13.00 Uhr und 18.30 Uhr, in ein Wohnhaus in Neubriach gelangt. Sie durchsuchten danach die Räumlichkeiten und entwendeten eine Digitalkamera sowie eine Uhr und zwei Damensonnenbrillen. Der Diebstahlsschaden dürfte bei rund 1.000 Euro liegen. An dem Gebäude entstand Sachschaden von zirka 500 Euro. Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, zu melden.

Bad Waldsee

Auto prallt gegen Baum

Leicht verletzt wurde eine 25-jährige Fahrerin eines Daihatsu bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, auf der Kreisstraße 7933. Die Frau war mit ihrem Pkw von Hittisweiler kommend in Richtung Haisterkirch gefahren, hatte in einer langgezogenen Rechtskurve auf schneeglatter Fahrbahn wohl ohne Fremdbeteiligung vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war gegen einen rechts der Fahrbahn befindlichen Baum geprallt. Sie wurde danach zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Ebersbach - Musbach

Vorderrad abgerissen

Eine leicht verletzte 36-jährige BMW-Fahrerin und 25.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, auf der Landesstraße 286 ereignete. Die Frau war mit ihrem Pkw von Ebersbach in Richtung Aulendorf gefahren und auf der schneeglatten Fahrbahn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wo sie einen Leitpfosten überfuhr und sich beim Zusammenprall mit einem Baumstumpf ein Vorderrad am Pkw abriss. Mit einem Rettungswagen wurde sie anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Bodnegg

Autos stoßen zusammen

Leicht verletzt wurden eine Fahrerin und ein Fahrer zweier Pkw bei einer Kollision am Dienstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, auf der Landesstraße 326. Die 34-jährige VW-Fahrerin hatte von dem Parkplatz eines Getränkemarktes kommend beim Einbiegen in die Landesstraße vermutlich einen von links heranfahrenden, bevorrechtigten 55-jährigen Nissan-Fahrer übersehen und war mit dessen Pkw zusammengestoßen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000. Euro.

Wolfegg

Unfallflucht

Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich am Dienstagmorgen, gegen 06.00 Uhr, ein unbekannter Fahrer eines Pkw nach einem Spiegelstreifvorgang im Begegnungsverkehr auf der Kreisstraße 7937. Der Unbekannte war von Alttann in Richtung Wassers gefahren, als ihm kurz vor Neumühle ein 30-jähriger Skoda-Fahrer entgegenkam und sich die Fahrzeuge touchierten. An dem Skoda entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrer, der einfach weitergefahren war, machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wangen, Tel. 07522 984 - 0, zu melden.

Purath

