POL-KN: Bereich Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

--

Sigmaringendorf

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sachschaden von rund 2000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 14:25 Uhr auf der L 455. Ein 31-Jähriger geriet mit seinem Nissan zwischen Krauchenwies und Sigmaringendorf in einem Kurvenbereich ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen das Verkehrszeichen "Richtungstafel in Kurven", welches vor gefährlichen Stellen warnt.

Neufra

Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro entstand an einem Lkw Daimler-Benz, der auf dem Parkplatz beim Gewerbepark zwischen Donnerstag und Montag dort abgestellt wurde. Ein Unbekannter prallte mit seinem Fahrzeug hinten links auf den geparkten Lkw und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, dies beim Polizeiposten Gammertingen, Tel: 07574/921687, mitzuteilen.

Sigmaringen

Sachbeschädigung

Nicht unbeträchtlicher Sachschaden entstand am vergangenen Wochenende, zwischen Samstag 09:30 Uhr und Montag 10:00 Uhr, durch das Aufsprühen einer blauen Farbe an einem Gebäude in der Schwabstraße. Der unbekannte Täter sprühte die Zahl 72 auf einer Fläche von nahezu einem Quadratmeter auf die Hausfassade. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel: 07571/104-0, anzurufen.

Stetten am kalten Markt

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand am Montag gegen 11:20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 218. Ein Unbekannter kam mit seinem Kleintransporter in einer Rechtskurve am Ortseingang Glashütte auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer eines entgegenkommenden Omnibusses konnte einen Frontalzusammenstoß verhindern, indem er nach rechts auf das Bankett wich. Dabei überfuhr er einen Leitpfosten und kam am Fahrbahnrand zum Stehen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Stetten am kalten Markt, Tel: 07573/815, zu melden.

Bad Saulgau

Rauchentwicklung in Wohnung

Ein Topf mit angebranntem Essen löste am Dienstag gegen 12:25 Uhr einen Feuerwehreinsatz in der Hauptstraße aus. Alarmiert durch den akustischen Alarm eines Rauchmelders und der Wahrnehmbarkeit von Rauchgeruch aus einer Nachbarwohnung, verständigten Anwohner die Freiwillige Feuerwehr Bad Saulgau, da sich die Bewohner nicht zuhause befanden. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zur besagten Wohnung und stellten auf dem Herd einen Topf mit angebranntem Essen fest. Zwar musste die Wohnung gelüftet werden, aber ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Rund 1500 Euro Sachschaden entstand an einem geparkten Pkw in der Wolfartsweilerstraße. Während der Pkw Audi A2 in der Zeit zwischen Sonntag 14:00 Uhr und Dienstag 16:30 Uhr ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt war, prallte der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs beim Vorbeifahren dagegen und beschädigte diesen. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel: 07581/482-0, entgegen.

Hohentengen

Pkw zerkratzt

Etwa 2000 Euro Schaden entstand an einem geparkten Pkw im Rosenweg, als vermutlich am Samstagabend, zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr, ein Unbekannter Muster in den Fahrzeuglack und in die Scheiben des Pkw kratzte. Der entstandene Schaden wurde am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr bemerkt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel: 07581/482-0, zu melden.

Pfullendorf

Hauswand und Verkehrszeichen beschmiert

Sachschaden von zirka 300 Euro entstand zwischen Montag und Dienstag an einem Gebäude in der Roßmarktgasse. Unbekannte sprühten mit oranger Farbe den Großbuchstaben A in einem Kreis auf die Hauswand. Ebenso wurde ein Verkehrsschild in der Straße "Schützenbühl" an der Einmündung zur Adolf-Kolping-Straße mit oranger Farbe "eingefärbt", so dass das Zeichen ausgewechselt werden muss. Festgestellt wurde diese Beschädigung am Dienstag gegen 15:00 Uhr, der Tatzeitraum ist nicht bekannt. Ein Tatzusammenhang mit den bereits berichteten Sachbeschädigungen dürfte bestehen. Eine weitere Sachbeschädigung, welche vermutlich nicht im Zusammenhang mit den bereits Berichteten steht, wurde am frühen Mittwochmorgen am Wasserturm festgestellt. Dieser wurde mit schwarzer Farbe beschädigt, wobei das Ausmaß des Schadens noch unbekannt ist.

Herbertingen

Abschlauchen von Dieselkraftstoff

Nahezu 200 Liter Dieselkraftstoff entwendeten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem Lkw in der Ortsstraße. Der Fahrer parkte den Lkw MAN Typ TGS am Montagabend gegen 17:00 Uhr in Höhe von Gebäude Nummer 26 und stellte den Diebstahl am Dienstagmorgen gegen 07:00 Uhr fest. Die Unbekannten hatten aufgrund der Spurenlage den verschlossenen Tankdeckel aufgebrochen und anschließend den Kraftstoff mit einem Schlauch in einen mitgeführten Tank umgefüllt. Personen, die in dieser Nacht in der Ortsstraße Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mengen, Tel: 07572/5071, zu melden.

Straub

Tel: 07531/995-1015

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell