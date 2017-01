POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Glätteunfälle

Friedrichshafen

Ca. 8.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr auf der Landesstraße 207, kurz vor dem Ortseingang Lipbach. Von Markdorf kommend rutschte ein 21-Jähriger in der Rechtskurve im Bereich der Bahnunterführung mit seinem VW auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit dem Opel einer entgegenkommenden 39-Jährigen zusammen. Der VW schleuderte im weiteren Verlauf zudem gegen den Audi eines hinter ihm fahrenden 27-Jährigen.

Gegen 19.00 Uhr fuhr eine 40 Jahre alte Frau von Lipach in Richtung Markdorf und bremste ihren Audi ab, als sie vor der Bahnunterführung den o.a. Unfall wahrnahm. Ein mit seinem Citroen nachfolgender 32-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr auf, wodurch ca. 2.500 Euro Sachschaden entstand.

Vorfahrtunfall

Meckenbeuren

Auf der Straße Bahnhofplatz, von der Wendeplatte in Richtung Bahnhofstraße fahrend, missachtete ein 45 Jahre alter Fahrer eines Busses am Dienstag gegen 16.30 Uhr an der Einmündung der von rechts einmündenden Ernst-Lehmann-Straße die Vorfahrt eines dort mit seinem Dacia heranfahrenden 19-Jährigen. Bei der folgenden Kollision entstand am Bus ca. 500 und am Pkw ca. 1.500 Euro Sachschaden.

Unfall beim Rückwärtsfahren

Kressbronn

Auf der Argenstraße vor der geschlossenen Bahnschranke wartend, entschloss sich eine Jahre alte Fahrerin eines Citroen am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr rückwärts in die Einmündung des Riedwegs zu fahren und dort zu wenden. Hierbei geriet die Pkw-Fahrerin auf die Verkehrsinsel im Bereich der Einmündung und überfuhr das darauf stehende Verkehrszeichen, das anwies an der Verkehrsinsel vorbeizufahren. Hierdurch entstand am zerstörten Verkehrsschild ca. 200 und am Pkw ca. 2.000 Euro Sachschaden.

Unfallflucht

Friedrichshafen

Zeugen vernahmen am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr im Parkhaus beim Klinikum ein deutlich hörbares unfalltypisches Geräusch und sahen wie ein älterer Mann mit seinem VW von einem Stellplatz ausparkte und einfach davonfuhr, ohne sich um einen an der Frontstoßstange eines geparkten Nissan verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro zu kümmern. Informierte Polizeibeamte konnten einen 72-Jährigen ermitteln und an dessen Pkw korrespondierende Schäden in Höhe von ca. 1.000 Euro feststellen, deren Entstehung nicht bemerkt worden sein soll.

Vorfahrtunfall

Meckenbeuren

Jeweils ca. 4.000 Euro Sachschaden entstand, bei einem Unfall am Dienstagnachmittag gegen 13.45 Uhr in Reute, an den beiden beteiligten Pkw. Eine 63 Jahre alte Frau bog mit ihrem Opel Zafira vom Pferchweg nach links auf die Moosstraße ein und übersah hierbei eine vorfahrtsberechtigt mit ihrem Opel Corsa von links heranfahrende 46-Jährige.

Vorfahrtunfall

Langenargen

Schwere Verletzungen erlitt ein 51 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Unfall am Mittwochmorgen gegen 07.30 Uhr auf der Kreuzung Eisenbahn - / Oberdorfer Straße, an den beteiligten Fahrzeugen entstand ca. 2.500 Euro Sachschaden. Auf der Eisenbahnstraße in westliche Richtung fahrend, hielt ein 48-Jähriger seinen Sprinter zunächst an der Kreuzung an. Als er losfuhr, um die Kreuzung geradeaus zu überqueren, erfasste er mit der Fahrzeugfront den 51 Jahre alten Fahrradfahrer, der mit seinem Trekkingrad vorfahrtsberechtigt von links auf der Oberdorfer Straße heranfuhr. Der Fahrradfahrer wurde umgestoßen und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Rettungsdienstkräfte brachten den Verletzten, nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle, in eine Klinik. Die Beleuchtung am Fahrrad war in Betrieb, ein Fahrradhelm wurde nicht getragen.

Festnahme

Friedrichshafen

Polizeibeamte nahmen am vergangenen Donnerstag einen 29-Jährigen fest, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Bei der Durchsuchung des aus Nordafrika stammenden Mannes konnten ca. drei Gramm Marihuana und ein Smartphone aufgefunden und sichergestellt werden. Eine Auswertung des Smartphones ergab, dass sich dieses Ende Oktober im Rucksack eines Bauarbeiters befand, der aus dem Fahrerhaus eines auf einer Baustelle an der Eckenerstraße abgestellten Kleintransporters entwendet wurde. Der Rucksack, ohne Geldbeutel, Smartphone und Hausschlüssel wurde kurze Zeit später in einem Gebüsch an der Steinbeisstraße aufgefunden. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Neben einem eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz werden weitere Ermittlungen geführt, ob der Beschuldigte auch als Täter für weitere fünf gleichgelagerte Diebstähle aus Fahrerhäusern von Lkw in Betracht kommt.

Auffahrunfall

Deggenhausertal

Ca. 3.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am Dienstagabend gegen 17.00 Uhr in Obersiggingen, als ein 23-Jähriger seinen Ford auf der Wittenhofener Straße vor dem Fußgängerüberweg in Höhe der Schule verkehrsbedingt anhielt und ein mit seinem Ford nachfolgender 23-Jähriger auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte.

Unfall im Begegnungsverkehr

Markdorf

Ca. 9.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der Landesstraße 205 zwischen Markdorf und Bermatingen. In Höhe der Abzweigung nach Riedern geriet ein 48-Jähriger mit seinem Fiat auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit dem Smart einer ordnungsgemäß im Gegenverkehr entgegenkommenden 47-Jährigen.

Unfallflucht -bitte Zeugenaufruf-

Markdorf

Vermutlich beim Ausparken fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 12.30 und 13.00 Uhr gegen einen auf einem Stellplatz vor einem Einkaufsmarkt am Beginn der Mangoldstraße geparkten silbernen Audi A 3. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den am rechten hinteren Bereich des Audi verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro zu kümmern. Als Verursacherfahrzeug kommt ein weißer Kastenwagen in Betracht, der zum Abstellzeitpunkt rechts neben dem Audi geparkt war. Das Verursacherfahrzeug dürfte vorne links beschädigt sein. Hinweise werden an den Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544 96200, erbeten.

Glätteunfall

Deggenhausertal

Eine leichtverletzte Person und jeweils wirtschaftlicher Totalschaden an den beiden beteiligten Pkw ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf der Kreisstraße 7744 zwischen Untersiggingen und Grünwangen. In der ersten Kurve nach dem Ortsausgang von Untersiggingen geriet eine 53 Jahre alte Fahrerin eines Peugeot auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit dem VW einer entgegenkommenden 21-Jährigen. Rettungsdienstkräfte brachte die 21-Jährige zur Behandlung von Brust- und Nackenschmerzen ins Klinikum Friedrichshafen. An beiden älteren Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils ca. 3.000 Euro.

