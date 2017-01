POL-KN: Weitere Meldung für den Landkreis Konstanz

Stockach (ots) - Stockach-Ursaul

Müllfahrzeug verunglückt

Auf der schmalen Verbindungsstraße zwischen Ursaul und Sonnenberg ist am Mittwochmorgen, gegen 08.30 Uhr, ein in Richtung Sonnenberg fahrender Müllwagen beim Abbremsen wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen geraten und in eine abschüssige Böschung gerutscht. Der Lenker des entgegenkommenden PKW hielt zuvor am rechten Fahrbahnrand an. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Das mehrere Tonnen schwere Müllfahrzeug musste mit schwerem Gerät geborgen werden. Der Fahrer blieb unverletzt, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Schmidt

