POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Totalschaden nach Zusammenstoß

Auf der Verbindungsstraße von den Dürrainhöfen in Richtung Kaltbrunn ist am Dienstagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, die Lenkerin eines VW Lupo auf der abschüssigen Fahrbahn ins Rutschen geraten und steuerte ihren PKW dabei in das rechte Bankett. Dadurch drehte sich das Fahrzeug und rutschte gegen einen entgegenkommenden weiteren VW, dessen Fahrer vergeblich versuchte, den Zusammenstoß durch Ausweichen zu verhindern. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 9000 Euro entstanden sein. Die Insassen blieben unverletzt.

Allensbach

Auffahrunfall

Beim Kloster Hegne ist am Dienstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, ein in Richtung Radolfzell fahrender Klein-LKW auf einen abbremsenden weiteren LKW aufgefahren. Am Klein-LKW wird der Schaden auf rund 9500 Euro geschätzt, während am Auflieger des vorausfahrenden Fahrzeugs ein minimaler Schaden von rund 100 Euro entstanden ist.

Konstanz

Gewahrsam

Ein alkoholisierter 51-Jähriger musste am Dienstagmittag, gegen 14.00 Uhr, in Gewahrsam genommen werden, weil er in einer Unterkunft für Flüchtlinge in der Luisenstraße randalierte. Grund für sein Verhalten sollen vorangegangene Beleidigungen durch Mitbewohner gewesen sein.

Hilzingen

Von der Fahrbahn abgekommen

Weil ihm nach den eigenen Schilderungen ein großer LKW auf seiner Fahrspur entgegengekommen ist, musste der Lenker eines auf der B314 in Richtung Waldshut fahrenden Mercedes am Dienstagmorgen, gegen 10.15 Uhr, auf Höhe Riedheim sein Fahrzeug nach rechts lenken. Dabei geriet der PKW auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Zu einer Berührung mit dem LKW, der in Richtung Singen davongefahren sei, kam es nicht. Am nicht mehr fahrbereiten Mercedes entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/14370, zu melden.

Hilzingen/A81

Ins Schleudern geraten

Beim Wechsel von der schneefreien rechten Fahrspur auf die schneebedeckte linke Fahrspur ist am Dienstagabend, gegen 21.15 Uhr, ein in Richtung Norden fahrender KIA auf der A81, nach dem Heilsbergtunnel ins Schleudern geraten und in die seitlichen Leitplanken geprallt. Der dabei entstandene Schaden am KIA wird auf rund 6000 Euro geschätzt, während der Schaden an den Verkehrseinrichtungen rund 2000 betragen dürfte. Der Fahrer blieb unverletzt.

Hilzingen/A81

Gegen Schutzplanken geprallt

Sachschaden von rund 13000 Euro und eine verletzte Autofahrerin ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen, gegen 09.45 Uhr, auf der A81 ereignet hat. Aus noch unklarer Ursache geriet eine in Richtung Grenze fahrende 23-jährige Lenkerin eines Renault auf Höhe Dietlishofen nach rechts auf den Seitenstreifen. Beim ruckartigen Versuch, das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu lenken, geriet der PKW außer Kontrolle und prallte mit Wucht in die Außenschutzplanken. Danach drehte sich der Renault und kam nach rund 80 Metern an der Mittelschutzplanke zum Stillstand. Die Autofahrerin wurde dabei vermutlich nur leichter verletzt und nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der nicht mehr fahrbereite PKW musste abgeschleppt werden.

Steißlingen

Fahrzeug überschlägt sich

Vermutlich bei nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Dienstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, ein in Richtung Radolfzell fahrender Fiat eines 32-Jährigen auf der L226, kurz vor der Autobahnunterführung, auf der durch Schneefall glatten Fahrbahn ins Schleudern geraten. Dabei geriet der PKW schräg auf den seitlichen Erdwall und überschlug sich. Der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem PKW befreien und musste mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. An seinem Fahrzeug dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstanden sein. Zur Bergung des Fahrzeugs und der nachfolgenden Säuberung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei musste die L226 für rund 90 Minuten gesperrt werden.

Singen

Fahrzeugheck ausgebrochen

Mit dem seitlich ausgebrochenen Heck seines PKW hat am Dienstagmorgen, gegen 10.15 Uhr, ein auf der L226a in Richtung Friedingen fahrender Honda, einen entgegenkommenden Mazda auf dessen Fahrerseite gestreift. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Gesamtschaden von rund 5500 Euro. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Singen

Vorfahrtsverletzung

Vorfahrtsverletzung dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, bei dem am Dienstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, an der Einmündung Uhlandstraße/Haydnstraße ein Sachschaden von rund 4500 Euro entstanden ist. Die Lenkerin eines Mercedes fuhr von der Haydnstraße nach rechts in die Uhlandstraße ein und übersah dabei einen aus Richtung Innenstadt herannahenden VW Golf, dessen Fahrer noch vergeblich versuchte, auf der schneebedeckten Fahrbahn durch eine Gefahrenbremsung den Zusammenstoß zu verhindern. Die beiden Fahrzeuge blieben fahrbereit, Personen wurden nicht verletzt.

Singen

Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet

Einen vermutlich braun oder weinrot lackierten, im Frontbereich beschädigten Opel Vectra sucht die Polizei, nachdem der unbekannte Fahrzeugführer am Dienstag, gegen 23.00 Uhr, an der Kreuzung Friedinger Straße/Am Posthalterswäldle ein Verkehrszeichen umgefahren hat. Ohne sich um den Schaden von rund 500 Euro zu kümmern, flüchtete der unbekannte Verursacher. An der Unfallstelle konnten Teile einer Stoßstange eines Opel Vectra aufgefunden werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise auf den beschriebenen PKW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Fahrzeug übersehen

Beim Ausfahren von einem Grundstück auf die Hohenkrähenstraße hat am Dienstagmittag, gegen 13.30 Uhr, der Lenker eines Ford einen auf der Hohenkrähenstraße fahrenden VW Passat übersehen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge ist ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Gaienhofen

Fahrzeuge streifen sich

Weil er zu weit links gefahren sein dürfte, hat am Dienstagnachmittag, gegen 10.30 Uhr, ein in Richtung Gaienhofen fahrender PKW, auf der L226, zwischen Weiler und Gaienhofen, den Außenspiegel eines entgegenkommenden VW Golf gestreift. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr nach dem Vorfall in Richtung Gaienhofen weiter, ohne sich um den Schaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern. An dem vermutlichen Kleinwagen dürfte der linke Außenspiegel ebenfalls beschädigt worden sein. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735/97100, erbeten.

Stockach

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Vermutlich unter Drogeneinwirkung stand ein 19-jähriger Autofahrer, der am Dienstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, in eine an der B313 eingerichtete Kontrollstelle der Polizei eingewiesen wurde. Nachdem in seinem Fahrzeug Utensilien zum Betäubungsmittelkonsum aufgefunden wurden und beim Fahrer entsprechende Anhaltspunkte für einen Drogenkonsum vorlagen, wurde eine ärztliche Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

Stockach

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ohne gültige Fahrerlaubnis war am Dienstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, ein VW-Fahrer unterwegs, der von einer Streife in der Hauptstraße kontrolliert wurde. Da dem 22-Jährigen bereits die Fahrerlaubnis entzogen worden war, wird gegen ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Bodman-Ludwigshafen

Beim Überholen ins Schleudern geraten

Beim Einscheren nach rechts nach einem Überholvorgang ist am Dienstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, auf der B31neu, bei Regentsweiler, ein aus Richtung Überlingen kommender Peugeot aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse ins Schleudern geraten und prallte dabei gegen einen entgegenkommenden LKW. Die Insassen der beiden Fahrzeuge blieben unverletzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge musste die B31neu für rund zwei Stunden voll- bzw. halbseitig gesperrt werden, wodurch es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen kam. Der noch nicht feststehende Sachschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen.

Landkreis Konstanz

Witterungsbedingte Unfälle

Im Zeitraum von Dienstagnachmittag, 14.30 Uhr bis Mittwochmorgen, 08.00 Uhr, haben sich im Landkreis Konstanz insgesamt 16, teilweise in Einzelmeldungen berichtete, witterungsbedingte Unfälle ereignet. In der überwiegenden Anzahl handelte es sich um reine Blechschäden. Getötete oder Schwerverletzte waren zum Glück nicht zu verzeichnen. Verteilung auf die Revierbereiche:

Singen: 8 Stockach: 5 Konstanz: 3 Radolfzell: 0

Schmidt

