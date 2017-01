POL-KN: Weitere Meldung für den Landkreis Konstanz

Engen (ots) - Engen-Welschingen

Unfall beim Überholen

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen, gegen 10.30 Uhr, auf der L191, am Ortsende von Welschingen ereignet hat. Die Lenkerin eines in Richtung Singen fahrenden Audi überholte einen vorausfahrenden Renault und dürfte dabei auch einen Teil einer Sperrfläche überfahren haben. Dabei kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden ist. Da sich die Unfallbeteiligten abweichend zum Unfallgeschehen äußern, werden mögliche Zeugen gebeten, sich beim Polizeiposten Engen, Tel. 07733/94090 zu melden. Insbesondere sucht die Polizei nach dem Lenker eines zum Unfallzeitpunkt entgegenkommenden vermutlichen Renault Clio.

Schmidt

