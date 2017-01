POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Verkehrsunfall

Friedrichshafen

Mit einer leichten Prellung am Kopf wurde ein dreijähriger Junge, nach einem Unfall am Montagnachmittag gegen 15.00 Uhr, zur Beobachtung ins Klinikum gebracht. Eine mit ihrem Renault auf der Waggershauser Straße fahrende 64 Jahre alte Frau erkannte in Höhe der Einmündung der Werthmannstraße, dass eine Frau einen Kinderwagen vom Gehweg auf einen ca. 40 cm hohen Schneewall hob und wohl weiter in Richtung Fahrbahn wollte, um diese zu überqueren. Die Pkw-Fahrerin wertete das Vorhaben der Frau als Gefahr und bremste ihren Pkw ab. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem rechten Außenspiegel des fast zum Stillstand gebrachten Pkw und dem Kopf des Jungen, der die Fahrbahn überquerte. Die Mutter wollte wohl den Pkw passieren lassen, um dann gemeinsam die Fahrbahn zu überqueren.

Fahrradunfall

Friedrichshafen

Leichte Verletzungen in Form einer ambulant behandelbaren Platzwunde am Kopf zog sich ein 48 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Sturz am Montagnachmittag gegen 14.45 Uhr im Bereich Maybachplatz zu. Zwischen zwei Unterführungen "kürzte" er eine Kurve über einen nicht vom Schnee geräumten Teil des befahrenen Radwegs ab, wobei das Vorderrad wegrutschte und der Fahrradfahrer stürzte. Das Fahrrad wurde nicht beschädigt.

Auffahrunfall

Überlingen

Etwa 6.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen gegen 06.30 Uhr vor dem Kreisverkehr am Andelshofer Weiher. Eine auf der Kreisstraße 7772 an den Kreisverkehr am Kreuzungspunkt mit der Landesstraße 195 heranfahrende 20 Jahre alte Frau erkannte zu spät, dass ein vor ihr fahrender 45-Jähriger seinen BMW vor dem Kreisverkehr verkehrsbedingt abbremste und fuhr mit ihrem VW auf.

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Uhldingen-Mühlhofen

Jeweils ca. 2.000 Euro Sachschaden entstand an den beteiligten Fahrzeugen eines Unfalls am Montagabend gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 in Höhe Oberuhldingen. Ein mit seinem Sattelzug auf der B 31 von Meersburg in Richtung Überlingen fahrender 40-Jähriger wurde im Bereich der Anschlussstelle, sog. Spinne, verkehrstechnisch auf den linken Fahrstreifen geführt. Beim Wechsel auf den aus Richtung Uhldingen herangeführten und weitergehenden rechten Fahrstreifen übersah er eine dort mit ihrem VW fahrende 23-Jährige und streifte den Pkw zunächst. Im weiteren Verlauf wurde der Pkw quer vor der Sattelzugmaschine hergeschoben, bis diese zum Stillstand gebracht wurde. Beide Fahrer kamen mit dem Schrecken davon.

Unfallflucht -bitte Zeugenaufruf-

Überlingen

Knapp 1.000 Euro Sachschaden verursachte ein noch unbekannter Fahrzeugführer an einem am Samstag 07.01.2017 zwischen 08.00 und 18.00 Uhr in der Tiefgarage beim Baumarkt des Einkaufcenters "La Piazza" geparkten C-Klasse-Mercedes. Am rechten vorderen Bereich des Stoßfängers blieben blaue Lackantragungen vom Verursacherfahrzeug zurück. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber auf ein entsprechendes beschädigtes Fahrzeug werden gebeten mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 8040, Kontakt aufzunehmen.

Unfälle durch Frostschaden

Salem

Ca. 2.000 und 500 Euro Sachschaden entstand an zwei Pkw, deren Fahrer am Montagnachmittag hintereinander auf der Landesstraße 200 a durch Tüfingen fuhren. Vor einem Gullydeckel hatte sich eine größere Platte des Asphaltbelags gelöst, die beim Überfahren von unten gegen den VW einer 27-Jährigen schlug und im weiteren Verlauf gegen das linke Hinterrad des VW eines nachfolgenden 50-Jährigen prallte. Die Gefahrenstelle wurde in der Folge durch Bedienstete der Straßenmeisterei abgesichert.

Jagdwilderei -bitte Presseaufruf-

Markdorf

Südlich von Riedern stellte ein mittelgroßer rotbrauner Hund mit neongelber Überwurfweste am Sonntagabend gegen 17.15 Uhr einem Reh nach. Der Hund wurde von einer Frau mit einem dunklen Van ausgeführt, die durch Zurufe versuchte auf den Hund Einfluss zu nehmen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Jagdwilderei wurde eingeleitet. Hinweise auf den Hund und dessen Halterin werden an den Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544 96200, erbeten.

