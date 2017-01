POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) -

Ravensburg

Einbrecher unterwegs

Durch eine gewaltsam geöffnete Balkontür sind unbekannte Täter am Montag, zwischen 17.30 Uhr und 18.45 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße "Am Greckenhof" eingedrungen. Sie durchsuchten anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck, ein Mobiltelefon sowie Bargeld. Der Diebstahlsschaden dürfte bei zirka 4.000 Euro liegen. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Vermutlich die gleichen Täter sind ebenfalls am Montagnachmittag durch eine Terrassentür in ein Wohnhaus im Keltenring eingedrungen. Auch hier durchsuchten die Täter die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie in diesem Fall jedoch keine Beute. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch nicht bekannt. Personen, die im Tatzeitraum in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, zu melden.

Ravensburg

Sachbeschädigung

Ein Garagentor in der Schützenstraße haben unbekannte Täter zwischen Samstag, 12.00 Uhr und Montag, 07.30 Uhr, mit Farbe besprüht. Der Sachschaden dürfte bei zirka 200 Euro liegen. Zeugenhinweise zu den Verursachern werden an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, erbeten.

Ravensburg

Vorfahrtsverletzung

Ein Verkehrsunfall zwischen einem 39-jährigen Opel-Fahrer und einem 67-jährigen Fahrer eines Skodas ereignete sich am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, an der Kreuzung Gornhofener Straße / Bundesstraße 467. Der Fahrer des Opels hatte von Obereschach in Richtung Untereschach fahrend zunächst an der Stopp-Stelle der Gornhofener Straße angehalten und danach beim Überqueren der Bundesstraße den von rechts kommenden, bevorrechtigen Skoda-Fahrer vermutlich zu spät bemerkt. Trotz eines Bremsmanövers konnte der 67-Jährige eine Kollision mit dem Pkw des 39-Jährigen nicht mehr verhindern und prallte gegen die rechte Fahrzeugseite des Opels. Die Unfallbeteiligten blieben bei der Kollision unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro.

Leutkirch im Allgäu

Autos zusammengestoßen

Sachschaden in Höhe von zirka 4.500 Euro entstand bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Golf-Fahrern im Alter von 52 und 61 Jahren am Montagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, an der Einmündung Brühlstraße / Memminger Straße. Der 52-Jährige war in nördlicher Fahrtrichtung von der Brühlstraße nach links in die Memminger Straße eingebogen, hatte den bevorrechtigten, von rechts heranfahrenden 61-jährigen Golf-Fahrer vermutlich übersehen und war mit dessen Pkw kollidiert. Verletzt wurde niemand.

Weingarten

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeug-Lenker hat zwischen Sonntag, 16.00 Uhr und Montag, 15.30 Uhr, einen auf einem Firmengelände im Sontheimerweg abgestellten Anhänger angefahren und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise zu dem Verursacher werden an das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, erbeten.

Bad Waldsee

Ehrliche Finderin

Einen Geldbeutel mit über 600 Euro Bargeld und persönlichen Gegenständen hat eine Frau am Montagmorgen auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Steinenberger Straße gefunden und anschließend beim örtlichen Polizeiposten abgegeben. Die Eigentümerin des Geldbeutels wurde danach von Polizeibeamten verständigt. Sie hatte ihr Portemonnaie bereits gesucht und zeigte sich überglücklich.

Weingarten

Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter versuchten zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr und Montag, 09.00 Uhr, eine Tür zum Gebäude des Körperbehindertenzentrums Oberschwaben in der Schützenstraße aufzubrechen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, zu melden.

Bad Waldsee

Autos streifen sich

Ein Streifvorgang zwischen einem 22-jährigen Nissan-Fahrer und einem 43-jährigen VW-Fahrer ereignete sich am Montagmorgen, gegen 06.45 Uhr, auf der Kreisstraße 7933. Die Fahrzeuglenker waren sich zwischen Hittisweiler und Haisterkirch entgegengekommen, wobei sich ihre Fahrzeuge touchierten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Wangen im Allgäu

Sachbeschädigung

Die Motorhaube eines geparkten VW Passat hat ein unbekannter Täter am Montag, zwischen 18.30 Uhr und 21.30 Uhr, in der Bodenseestraße zerkratzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Zeugenhinweise zu dem Täter werden an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984 - 0, erbeten.

Isny im Allgäu

Wasserrohrbruch

Ein Wasserrohrbruch in einem Wohngebäude in der Wassertorstraße sorgte am Montag, gegen 22.45 Uhr, für einen Einsatz der Feuerwehr Isny und der Polizei. Durch die Einsatzkräfte wurde der Haupthahn ausfindig gemacht und verschlossen, da der Hausbesitzer zunächst nicht erreicht werden konnte.

Leutkirch im Allgäu

Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Vermutlich unter Drogeneifluss stand am Montagmorgen, gegen 10.45 Uhr, ein 27-jähriger, ausländischer Autofahrer, den eine Polizeistreife auf der Autobahn 96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch-Süd in Fahrrichtung München anhielt und kontrollierte. Nachdem die Beamten die Anzeichen eines Drogenkonsums feststellten, wurde ein entsprechender Drogenvortest beim Fahrer durchgeführt, der auf Cannabis positiv reagierte. Die Beamten veranlassten deshalb eine ärztliche Blutentnahme, untersagten die Weiterfahrt und erhoben eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro. Der Mann muss sich nun gegebenenfalls wegen des Vorwurfs verantworten, unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen zu haben.

Purath

