POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Elektrokabel entwendet

Teilweise bereits unter Spannung stehende kupferhaltige Elektroleitungen hat ein unbekannter Täter im Zeitraum von Weihnachten bis zum Montag während der Handwerkerferien aus einem Rohbau in der Feldstraße entwendet. Dabei hat der Täter Leitungen aus mehradrigen Kabelsträngen herausgeschnitten und dadurch einen Schaden in noch nicht bekannter Höhe verursacht. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der Universitätsstraße nach links in die Eggerhaldestraße dürfte am Montagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, die Lenkerin eines VW, einen auf der Universitätsstraße aus Richtung Friedrichstraße entgegenkommenden Hyundai übersehen haben. Durch den Zusammenstoß entstand an den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen ein Sachschaden von jeweils 2500 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Singen

Mann in Gewahrsam genommen

Weil er in seiner Wohnung in der Südstadt randalierte und erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, musste am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, ein 59-jähriger Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Neben einer Rechnung für die Übernachtungskosten bei der Polizei erwartet den Mann auch eine Anzeige wegen Ruhestörung, da er durch sein Verhalten die Nachbarschaft erheblich beeinträchtigte.

Singen

Ladendiebe erwischt

Weil er mit mehreren Bekleidungsstücken eine Umkleidekabine in einem Kaufhaus in der Bahnhofstraße aufsuchte, und nur noch mit einem Teil die Kabine verließ, wurden Mitarbeiter des Geschäfts am Montagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, auf einen 20-jährigen Mann aufmerksam. Nachdem er beim Verlassen des Geschäfts angesprochen wurde, stellte sich heraus, dass er die fehlenden Teile unter seiner getragenen Kleidung trug. Außerdem konnten bei seiner Durchsuchung durch die hinzugerufenen Polizeibeamten neben Bargeld auch Gegenstände aufgefunden werden, die zur Umgehung von Sicherungsvorkehrungen gedient haben dürften. Ein unbekannter Begleiter des Tatverdächtigen konnte flüchten. Möglicherweise handelte es sich dabei um einen 28-jährigen Mann, der gegen 15.45 Uhr, in einem Sportgeschäft in der Scheffelstraße eine Jacke im Wert von rund 190 Euro entwendete. Ein Mitarbeiter verfolgte den Mann bis zum Bahnhof, wo er von einer Streife, bereits im Zug sitzend, vorläufig festgenommen werden konnte. Bei seiner Durchsuchung konnte die gestohlene Jacke in seinem Rucksack aufgefunden werden. Gegen beide Personen wird wegen Diebstahls ermittelt.

Singen

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim unachtsamen Wechsel vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen hat am Montagmorgen, gegen 09.45 Uhr, vor der Ampel an der Friedenslinde ein Renault einen Nissan gestreift. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Singen/A81

Gegen Fahrbahnteiler geprallt

Am Autobahnkreuz Hegau, bei der Abzweigung zur A98/B33neu, ist am Montagnachmittag, gegen 18.30 Uhr, ein in Richtung Süden fahrender Toyotafahrer aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Fahrbahnteiler und im weiteren Verlauf gegen die Leitplanken geprallt. Am nicht mehr fahrbereiten Toyota dürfte dabei ein Schaden von rund 4000 Euro entstanden sein, während der Schaden an den Verkehrseinrichtungen auf rund 3000 Euro geschätzt wird. Der Fahrer blieb unverletzt.

Radolfzell

Auffahrunfall

Vermutlich aus Unachtsamkeit ist am Montagmorgen, gegen 08.15 Uhr, die Lenkerin eines Toyotas in der Haselbrunnstraße auf einen haltenden Citroen aufgefahren. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei jeweils ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Radolfzell

Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren hat am Montagmittag, gegen 12.45 Uhr, die Lenkerin eines Opel auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Lippenwiesen einen geparkten BMW gestreift. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei jeweils ein Schaden von rund 1500 Euro.

Stockach

Zusammenstoß

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Weißmühlenstraße sind am Montagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, ein ausparkender Skoda und ein auf den Parkplatz einfahrender VW zusammengestoßen. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden von rund 5000 Euro.

Stockach

Zusammenstoß beim Abbiegen

Ein Irrtum hat am Montagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, auf der B313, an der Einmündung zur K6165, zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge und einem Sachschaden von rund 10.000 Euro geführt. Der Lenker eines Fiat befuhr die B313 in Richtung Espasingen und dürfte dabei nicht bemerkt haben, dass der rechte Blinker seines Fahrzeugs noch in Betrieb war. In der Annahme, dass der Fiat deshalb nach rechts auf die K6165 in Richtung Wahlwies abbiegen wird, ist ein entgegenkommender Citroenfahrer von der B313 nach links in die K6165 abgebogen, und dabei mit dem weiter geradeaus in Richtung Espasingen fahrenden Fiat zusammengestoßen. Personen wurden nicht verletzt.

Bodman-Ludwigshafen

Von der Fahrbahn abgekommen

Nach einer Linkskurve ist am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, vermutlich wegen eines Fahrfehlers und nicht angepasster Geschwindigkeit ein auf der K6100 in Richtung Liggeringen fahrender Peugeot nach rechts auf das schneebedeckte Bankett geraten. Anschließend dürfte Fahrer seinen PKW übersteuert haben. Dadurch fuhr der Peugeot über die Gegenfahrbahn, rollte einen Abhang hinunter und kam auf dem Dach liegend in einem Bachlauf zum Stillstand. Die beiden Insassen konnten sich aus dem Peugeot befreien und wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht, blieben jedoch unverletzt. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die K6100 kurzzeitig gesperrt werden. Wegen möglicher auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz.

Stockach

Gegen Zaun geprallt

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen der K7786 und der L205 ist am Montagmorgen, gegen 07.15 Uhr, die Lenkerin eines aus Richtung Bonndorf in Richtung Seelfingen fahrenden Chevrolet im Bereich einer Brücke ins Rutschen geraten und gegen den Zaun einer Obstplantage geprallt. Die 23-jährige Fahrerin blieb dabei unverletzt, an ihrem Fahrzeug wird der Schaden auf rund 5000 Euro geschätzt.

Schmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell