POL-KN: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ravensburg - Oberhofen (ots) - Ein Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Fahrer eines weißen Kastenwagens und einer 58-jährigen Smart-Fahrerin ereignete sich am heutigen Montagmorgen, gegen 07.15 Uhr, auf der Friedrichshafener Straße (B 30). Der unbekannte Fahrer war mit seinem Fahrzeug von dem Gelände einer Tankstelle nach links auf die Bundesstraße in Richtung Tettnang eingebogen, hatte der auf der B 30 in südlicher Richtung fahrenden Fahrerin des Smarts die Vorfahrt genommen, wodurch die Frau trotz Ausweichmanöver mit ihrer linken Pkw-Front gegen die rechte Fahrzeugseite des Kastenwagens prallte. Nach der Kollision überfuhr die 58-Jährige einen Leitpfosten und kam mit ihrem Pkw rechts der Fahrbahn im Schnee zum Stehen. Der Unbekannte flüchtete hingegen ohne anzuhalten in Richtung B 467 / Tettnang. Die Frau wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An dem Smart entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro. Personen, die Angaben zu dem Unfallverursacher oder zu dessen Fahrzeug, bei welchem es sich möglicherweise um einen Renault-Kastenwagen handelt, machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, zu melden.

Purath

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell