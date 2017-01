POL-KN: Bereich Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

--

Sigmaringen

Unfall beim Einparken

Ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro entstand am Sonntagabend gegen 18:10 Uhr bei einem Parkrempler in der Straße "Hohen Warte" in Sigmaringen. Eine 60-Jährige streifte beim vorwärts Einparken einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw Citroen und beschädigte dabei die gesamte rechte Seite Ihres Pkw Seat Leon. Die hinzugerufenen Beamten des örtlichen Polizeireviers verständigten die Besitzerin des geparkten Pkw zur Schadensregulierung.

Krauchenwies

Autofahrer unter Drogeneinwirkung - Besitz von Marihuana

Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung stellten Beamte am frühen Montagmorgen gegen 02:15 Uhr bei einem 27-jährigen Autofahrer auf der L 456 fest. Ein entsprechender Drogentest reagierte beim Fahrer positiv auf Amphetamin, weshalb in einem Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst wurde und dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt wurde. Ein 25-jähriger Mitfahrer muss sich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, da er bei der Kontrolle ca. drei Gramm Marihuana mit sich führte, welches er angeblich vor etwa zwei Monaten erworben hatte.

Krauchenwies

Auslegen von Giftköder

Vermutlich vergiftet wurde ein Labrador im Park "Josefslust" am Freitag gegen 16:00 Uhr, als sein Besitzer ihn dort ohne Leine springen ließ. Etwa 30 Minuten nach dem Spaziergang kollabierte das Tier und musste in eine nahegelegene Tierklinik eingeliefert werden. Unklar ist, ob sich der Labrador von der Vergiftung wieder erholen wird. Der Hundehalter vermutet, dass im Park Köder mit Rattengift ausgelegt wurden. Die Untersuchungsergebnisse der Tierklinik stehen noch aus. Hundehalter werden vorsorglich gebeten, bei Ihrem Spaziergang auf ausgelegte Köder zu achten. Personen welche einen Hinweis auf den Verursacher geben können, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Sigmaringen unter Tel: 07571/104-0 mitzuteilen.

Krauchenwies

Auffahrunfall

Ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro entstand am Sonntagnachmittag gegen 16:50 Uhr auf der L 456. Eine 72-jährige Fahrerin musste in der Bittelschießer Straße an der Einmündung zur B 311 mit Ihrem Pkw Opel verkehrsbedingt anhalten und warten. Möglicherweise infolge Unachtsamkeit prallte ein nachfolgender 37-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw auf das stehende Fahrzeug. Sein Opel, an welchem 10.000 Euro Sachschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Der andere Opel war noch fahrbereit.

Gammertingen

Diebstahl aus Wohnhaus

Ein unbekannter Täter entwendete letzten Dienstag in der Zeit von 15:50 Uhr bis 16:40 Uhr aus einem Einfamilienhaus in der Breitestrasse Schmuck, da in dieser Zeit die Haustüre unverschlossen war. Ein Familienmitglied befand sich im Badezimmer und bemerkte den Diebstahl nicht, verschloss jedoch gegen 16:40 Uhr die Haustüre. Erst am nächsten Tag bemerkte die Geschädigte, dass Schmuck entwendet wurde und erstattete Anzeige bei der Polizei. Personen, welche im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, dies dem Polizeiposten Gammertingen unter Tel: 07574921687 mitzuteilen.

Hohentengen

Versuchter Einbruch

Möglicherweise beim Einbruch gestört wurde ein unbekannter Täter in der Straße "Hochgericht" in Hohentengen. In der Zeit von Mittwoch 18:00 Uhr bis Donnerstag 15:00 Uhr wurde versucht, eine Terrassentüre auf der Gebäuderückseite eines Wohnhauses aufzuhebeln. Aufgrund der Spurenlage dürfte der Täter gestört worden sein. Personen, welche zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel: 07581/482-0, zu melden.

Herdwangen-Schönach

Betrunkene Jugendliche beim Narrenumzug

Insgesamt fünf Jugendliche mussten am Sonntag während des Narrentreibens von Beamten des Polizeipostens Pfullendorf in Gewahrsam genommen werden. Die stark alkoholisierten Jugendlichen, welche zum Teil eine Atemalkoholkonzentration von bis zu 2,3 Promille aufwiesen, wurden in die Obhut der erziehungsberechtigten Eltern gegeben. Ansonsten verlief der Jubiläumsumzug aus polizeilicher Sicht weitgehend friedlich.

Herdwangen-Schönach

Fahren unter Drogenbeeinflussung - Besitz von Marihuana

Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung stellten Beamte der Verkehrspolizei am Sonntagabend gegen 21:15 Uhr bei einem 19-jährigen Opel-Fahrer während einer Verkehrskontrolle in der Lindenstraße fest, welche anlässlich eines Narrenumzuges in Großschönach errichtet worden ist. Der beim Fahrer durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten beim Beifahrer Utensilien zum Drogenkonsum und unter dem Beifahrersitz ein Plastiktütchen mit Marihuana. Der Fahrer, bei dem eine Blutentnahme in einem Krankenhaus veranlasst wurde, muss sich nun wegen Fahres unter Drogeneinfluss verantworten. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein 20-jähriger Mitfahrer wurde wegen dem Besitz von Betäubungsmittel angezeigt. Ferner unterrichteten die Beamten die Fahrerlaubnisbehörde.

Bad Saulgau

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung hat sich ein 37-Jähriger aus Bad Saulgau zu verantworten. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau rückten zunächst am frühen Samstagmorgen gegen 02:15 Uhr wegen einer Ruhestörung in der Schulstraße aus, da sich mehrere Nachbarn über laute Musik des 37-Jährigen beschwerten. Dieser öffnete zwar zunächst die Türe, versuchte diese jedoch, beim Erkennen der Polizeibeamten, wieder zu schließen und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Einen Angriff des Täters konnten die Beamten durch den Einsatz von Pfefferspray abwehren und den aggressiven Mann vorläufig festnehmen. Bei seiner Durchsuchung wurden durch die Beamten etwa 30 g einer verdächtigen Substanz aufgefunden, bei der es sich möglicherweise um Betäubungsmittel handelt. Weiterhin konnten in seiner Wohnung ca. 80 g Amphetamin, 2 g Kokain und 130 g Marihuana sichergestellt werden. Ein Drogenvortest bei den unbekannten Substanzen reagierte entsprechend positiv. Vermutlich dürfte der Mann selbst unter dem Einfluss diverser Betäubungsmittel gestanden haben.

Straub

Tel: 07531/995-1015

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell