POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Unfallflucht -bitte Presseaufruf-

Frickingen-Altheim

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstand am älteren Toyota einer 48 Jahre alten Frau, bei einem Unfall am Dienstag 05.01.2017 gegen 09.30 Uhr auf der Kreisstraße 7785 zwischen Frickingen und Lippertsreute. Von Frickingen in Richtung Lippertsreute fahrend kam der Frau, auf dem Teilstück zwischen den beiden nach Rickenbach abzweigenden Straßen (Kreisstraße 7766 und Landesstraße 205), ein heller Pkw mit FN-Kennzeichen entgegen, dessen Fahrer auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern gekommen war. Beim Versuch eine Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw abzuwenden, kam die 48-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, worauf ihr Pkw in den Straßengraben rutschte und auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand kam. Der Fahrer des hellen Pkw soll kurz angehalten, dann aber die Unfallstelle verlassen haben, obwohl die 48-Jährige durch Hupen auf ihre missliche Lage aufmerksam machte. Zu einer Berührung der beiden Pkw war es nicht gekommen. Hinzukommende Ersthelfer befreiten die unverletzt gebliebene 48-Jährige aus ihrem Pkw. Mögliche Zeugen des Unfallhergangs, die Ersthelfer, darunter ein älterer Mann mit einem roten Pick-up, oder Hinweisgeber auf den entgegenkommenden hellen Pkw werden gebeten mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 8040, Kontakt aufzunehmen.

Bezikofer 07531 / 9951013

