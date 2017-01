POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) -

Isny im Allgäu - Neutrauchburg

Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter haben am Samstag, zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr, im Bergweg versucht die Haustür eines Einfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wangen, Tel. 07522 984 - 0, zu melden.

Wetzisreute

Pkw-Fahrerin von Fahrbahn abgekommen

Leicht verletzt wurde eine 22-jährige Opel-Fahrerin am Sonntagabend, kurz vor 22.00 Uhr, auf der Landesstraße 326. Die Frau war mit ihrem Pkw von Unterankenreute in Richtung der L 325 gefahren, als sie auf Höhe Wetzisreute in einer Linkskurve aufgrund Schneeglätte und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Leitpfosten beschädigte. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro.

Ravensburg

Vorfahrtsverletzung

Ein Zusammenstoß zwischen einem 62-jährigen VW-Fahrer und einem 52-jährigen Fahrer eines BMW ereignete sich am Sonntag, gegen 11.45 Uhr, an der Einmündung der Kreisstraße 7980 in die Bundesstraße 33. Der 62-Jährige war von der Kreisstraße kommend nach links in die Bundesstraße eingebogen und hatte hierbei die Vorfahrt des von links in Richtung Ravensburg heranfahrenden 52-Jährigen missachtet wodurch deren Fahrzeuge im Frontbereich kollidierten. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des BMW leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Bodnegg

Pkw schleudert von der Fahrbahn

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ist ein 27-jähriger Renault-Fahrer am Sonntagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, auf schneeglatter Fahrbahn von der Bundesstraße 32 abgekommen. Der Mann hatte auf dem Streckenabschnitt zwischen der einmündenden K 7986 und der L 326 die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Der Pkw des 27-Jährigen war anschließend neben der Fahrbahn auf der Seite zum Liegen gekommen. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Drei weitere Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von zirka 2.000 Euro.

Ravensburg - Oberhofen

Räumschild entwendet

Unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Samstag, 13.00 Uhr, ein an einem Quad montiertes Räumschild im Wert von zirka 1.000 Euro demontiert und entwendet. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf einem Ausstellungsplatz eines Autohauses in der Friedrichshafener Straße abgestellt. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Leutkirch, Tel. 07561 8488 - 0, zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Leergut entwendet

Leergut mit einem Gesamtwert von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter im Zeitraum von Sonntag, 18.00 Uhr und Montag, 06.00 Uhr, vom Gelände eines Getränkemarktes in der Bergstraße entwendet. Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leutkirch, Tel. 07561 8488 - 0, in Verbindung zu setzen.

Leutkirch im Allgäu

Unfallflucht

Vermutlich beim Einparken hat ein unbekannter Fahrzeug-Lenker zwischen Sonntag, 18.00 Uhr und Montag, 01.00 Uhr, einen in der Werkhausgasse am Fahrbahnrand geparkten Opel angefahren und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. Zeugenhinweise zu dem Verursacher werden an das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 8488 - 0, erbeten.

Bad Waldsee

Benzin verschüttet - Verursacher gesucht

Vermutlich beim Betanken eines liegengebliebenen, cremeweißen Pkw haben unbekannte Personen am Sonntagnachmittag im Bereich der Bushaltestelle am Schellenberg mehrere Liter Benzin verschüttet. Aufgrund der Geruchsbelästigung hatte ein Anwohner in der Folge die Polizei verständigt. Soweit noch möglich, konnten danach Kräfte der Feuerwehr Bad Waldsee, die mit 6 Mann vor Ort waren, das vorhandene Benzin abstreuen und binden. Personen, die Hinweise zu den Verursachern, die mit einem weißen Sprinter mit FN-Zulassung und einem silbernen Kombi an der Örtlichkeit beobachtet wurden und später das Pannen-Fahrzeug abschleppten, geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, zu melden.

Bad Waldsee

Unbekannte versuchen Garagentor aufzubrechen

Ein Garagentor an einem Wohngebäude in der Bahnhofstraße 13 hat ein unbekannter Täter zwischen Samstag, 20.00 Uhr und Sonntag, 09.30, versucht gewaltsam zu öffnen. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise zu dem Täter werden an das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, erbeten.

Baindt

Pkw von Fahrbahn abgekommen - Unfallverursacher flüchtig

Ein 26-jähriger Skoda-Fahrer ist am Sonntagmorgen, gegen 11.00 Uhr, auf der Bundesstraße 30 von der Fahrbahn abgekommen, nachdem er einem teilweise auf seinem Fahrstreifen entgegenkommenden, unbekannten Pkw-Fahrer ausweichen musste. Der Fahrer des Skoda war in Richtung Enzisreute gefahren, als ihm auf Höhe Egelsee der Pkw entgegenkam, er auswich, einen Abhang hinunterfuhr und in einem Bachlauf zum Stehen kam. Der Unbekannte war hingegen ohne Anzuhalten in Richtung Weingarten weitergefahren. An dem Skoda entstand ein Sachschaden von zirka 5.000 Euro. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Personen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrer, der möglicherweise einen hellen Pkw fuhr, machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, zu melden.

Ravensburg

Pkw aufgebrochen

Vermutlich mit Diebstahlabsicht hat ein unbekannter Täter zwischen Freitag und Sonntag eine Seitenscheibe eines in der Kuppelnaustraße geparkten VW Golf eingeschlagen und anschließend das Fahrzeug vergeblich durchsucht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von zirka 200 Euro. Zeugenhinweise zu dem Täter werden an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, erbeten.

Isny im Allgäu - Rengers

Kaminbrand

Ein Kaminbrand in einem Wohnhaus in Rengers am Sonntagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, war ursächlich für das Ausrücken von Einsatzkräften der Feuerwehren aus Rohrdorf und Isny sowie der Polizei. Sach- und Personenschäden waren durch den Brand nicht entstanden. Der Kamin konnte danach kontrolliert abkühlen. Zudem wurde eine Schornstein-Reinigung durch den Bezirksschornsteinfegermeister veranlasst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell