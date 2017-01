POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Handtasche aus PKW gestohlen

Das Kunststoffheckscheibe eines in einer Tiefgarage in der Wollmatinger Straße geparkten Smart haben unbekannte Täter am Sonntag, zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr aufgeschnitten und aus dem Fahrzeug eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten und rund 100 Euro Bargeld entwendet. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Exhibitionist in Gaststätte

Sein entblößtes und erigiertes Glied hat ein 50 bis 60 Jahre alter Mann am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, gegenüber mehreren Frauen in einem Cafe an der Marktstätte gezeigt. Der mit einer schwarzen Lederjacke und einem gelben Pullover bekleidete Mann, mit hellen, lockigen Haaren setzte sich zunächst neben mehreren Frauen an einen Barhocker und strich sich dabei mit der Hand im Intimbereich über die Hose. Danach stand der zirka 180 cm große Mann auf, und manipulierte mit der Hand an seinem zwischenzeitlich entblößten Geschlechtsteil. Nachdem die Geschädigten nach dem Personal riefen flüchtete der Mann aus der Gaststätte. Zeugen des Vorfalls, oder Personen die Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Unbelehrbare Autofahrerin

Offensichtlich unbelehrbar zeigte sich eine Autofahrerin, die am Freitagnachmittag, gegen 18.15 Uhr, von einer Streife in der Reichenaustraße kontrolliert wurde. Obwohl sie bereits vor wenigen Tagen alkoholisiert mit einem Fahrzeug unterwegs war, und ihr deshalb der Führerschein abgenommen wurde, konnten die Beamten bei der Kontrolle erneut eine alkoholische Beeinflussung feststellen. Da der Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,0 Promille ergab, musste sich die Frau einer weiteren Blutentnahme unterziehen. Zur Verhinderung einer weiteren Trunkenheitsfahrt nahmen die Beamten ihr außerdem die Fahrzeugschlüssel ab.

Radolfzell

Rucksack gestohlen

Einen schwarzen Lederrucksack mit Bekleidungsgegenständen und einem Fernglas im Wert von rund 200 Euro haben unbekannte Täter am Sonntag, zwischen 09.00 Uhr und 12.30 Uhr, aus der Garderobe im Milchwerk in der Werner-Messmer-Straße entwendet.

Radolfzell

Alkoholisierter Autofahrer gerät auf Gegenfahrbahn

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 25-jähriger Lenker eines Ford, der am Sonntagmorgen, gegen 06.15 Uhr, in einer Rechtskurve der Schützenstraße, bei der Bahnüberführung vor dem Altbohlkreisel, bei schneeglatter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem aus Richtung Altbohlkreisel kommenden Opel nahezu frontal zusammengestoßen ist. Durch den Aufprall wurde der Ford nach rechts abgewiesen und kam nach rund 30 Meter auf dem Gehweg zum Stillstand, während der Opel an den linken Fahrbahnrand geschoben wurde. Nachdem sich die beiden Insassen des Opel aus ihrem beschädigten PKW befreien konnten, geriet der PKW in Brand und musste von der mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften angerückten Feuerwehr gelöscht werden. Der Opelfahrer und der nicht angegurtete Lenker des Ford wurden durch den Zusammenstoß jeweils leicht verletzt und mussten nach einer Erstversorgung durch den Notarzt zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein beim Unfallverursacher durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille, weshalb eine ärztliche Blutentnahme veranlasst wurde. Außerdem stellte sich heraus, dass dem Mann bereits wegen einer früheren Trunkenheitsfahrt die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Am ausgebrannten Opel dürfte Totalschaden in Höhe von rund 2500 Euro entstanden sein, während der Schaden am Ford auf rund 3000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Radolfzell

Holzanbau in Brand geraten

Ein als Aufenthalts- und Büroraum genutzter Holzanbau an einer Lagerhalle eines Betriebs in der Herrenlandstraße ist am Freitagnachmittag, gegen 18.45 Uhr, aus noch unklarer Ursache in Brand geraten. Die verständigte Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzende Lagerhalle verhindern. Der entstandene Sachschaden ist noch unklar, dürfte sich jedoch um unteren fünfstelligen Bereich bewegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die zur Brandzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder zum Sachverhalt sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Rielasingen-Worblingen

Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Ohne sich um den verursachten Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstagnachmittag, zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr, das Weite gesucht, nachdem er vermutlich beim Ausparken gegen den hinteren linken Radkasten eines in der Albrecht-Dürer-Straße, beim Laurenz-Sauter-Platz, geparkten VW Polo gestoßen war. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Auffahrunfall

Vermutlich aus Unachtsamkeit ist am Samstagmittag, gegen 14.00 Uhr, die Lenkerin eines VW in der Schaffhauser Straße, auf Höhe des Waldfriedhofs, auf einen in Richtung Gottmadingen an der Ampel anfahrenden Mercedes aufgefahren. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Singen

Unfallflucht

Rund 5000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Fahrzeugführer verursacht, nachdem er am Samstag, zwischen 16.45 Uhr und 17.00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Georg-Fischer-Straße mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ausparken einen Audi auf der Beifahrerseite streifte. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Randalierer im Krankenhaus

Wegen eines Streits mit seiner schwangeren Freundin hat am Sonntag, gegen 22.45 Uhr, ein 19-Jähriger, auf einer Station im Krankenhaus randaliert und dabei Gegenstände umgestoßen und zerstört. Beim Eintreffen der Polizeistreifen hatte sich der Mann bereits wieder beruhigt. Er erhielt ein Platzverweis und ein Hausverbot. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht noch nicht fest. Da er bei der Auseinandersetzung seine Freundin auch geschlagen haben dürfte, wird gegen ihn außerdem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Singen

Zwei Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet

Gleich zwei Fahrzeuge hat ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich in der Nacht zum Sonntag im Langenrain beschädigt. Der Verursacher dürfte dabei vermutlich aus dem Grundstück Langenrain 6 ausgefahren sein und stieß dabei mit seinem möglicherweise hellen Fahrzeug auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Opel, der dadurch auf einen daneben geparkten Chevrolet geschoben wurde. An den beiden PKW dürfte dabei ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro entstanden sein. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem vermutlich im Frontbereich beschädigten Fahrzeug, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Tengen

Bargeld gestohlen

Möglicherweise im Gebäude einschließen ließ sich in der Nacht zum Sonntag ein unbekannter Täter, der aus einer Gaststätte in der Hauptstraße zwei Geldbeutel mit mehreren Hundert Euro entwendet hat und anschließend die Gaststätte durch einen von innen geöffneten Hintereingang verließ. Die leeren Geldbeutel konnten von einem Zeugen am Sonntagvormittag in der Nähe der Gaststätte aufgefunden werden. Zeugenhinweise werden an die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, erbeten.

Aach

Kaminbrand

Nicht mehr eingreifen musste am Sonntagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, die mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr, nachdem an einem Gebäude in der Engener Straße ein Kaminbrand gemeldet wurde. Da das Feuer bereits erlöschen war, mussten keine weiteren Maßnahmen mehr ergriffen werden. Sachschaden dürfte nicht entstanden sein.

Stockach

Ampelausfall führt zu vier Unfällen

Die fünf Insassen eines Seat und die Fahrerin eines Honda wurden am Sonntagmittag, gegen 13.00 Uhr, nach einem Unfall an der Einmündung Radolfzeller Straße/Goethestraße zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der 28-jährige Lenker des Seat fuhr auf der Radolfzeller Straße in Richtung Meßkirch und überquerte bei ausgeschalteter Ampel die Einmündung zur Goethestraße in Richtung Heinrich-Fahr-Straße. Dabei übersah er den aus der Goethestraße kommenden, bevorrechtigten Honda der 64-Jährigen. Während die Hondafahrerin durch den Zusammenstoß mit mittelschweren Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste, wurden bei drei der fünf Insassen des Seat nur leichte Verletzungen festgestellt und ambulant versorgt. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro. Bereits am Samstagmittag, gegen 12.15 Uhr, sind an der gleichen Stelle ein von der Heinrich-Fahr-Straße nach links abbiegender VW Golf und ein von der Goethestraße auf der abknickenden Vorfahrtstraße in Richtung Radolfzeller Straße fahrender Peugeot zusammengestoßen. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden von rund 300o Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt. Am gleichen Tag, gegen 10.45 Uhr, fuhr eine Autofahrerin von der Radolfzeller Straße in Richtung Heinrich-Fahr-Straße und missachtete mit ihrem VW Polo dabei ebenfalls die Vorfahrt eines von der Goethestraße in Richtung Radolfzeller Straße abbiegenden VW Touran. Auch hier blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar, dürfte jedoch mehrere Tausend Euro betragen. Am Freitag, gegen 20.30 Uhr, war es an der gleichen Stelle ebenfalls bei ausgeschalteter Ampelanlage zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem an den beiden beteiligten Fahrzeugen jeweils ein Schaden von rund 2500 Euro entstanden ist. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Schmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell