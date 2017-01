POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Verkehrsunfall

Langenargen

Ca. 3.000 Euro Sachschaden entstand, bei einem Unfall am Sonntagvormittag gegen 11.00 Uhr, am VW eines 44-Jährigen. Auf der Landesstraße 334 von Langenargen in Richtung Gohren fahrend, überholte der 44-Jährige ein Winterdienstfahrzeug, dessen Fahrer nach links auf das Areal des Bauhofs abbog.

Verkehrsunfall

Tettnang

Etwa 2.000 Euro Sachschaden entstand, bei einem Unfall am Sonntagvormittag gegen 09.30 Uhr auf der Oberhofer Straße, am Opel eines 35-Jährigen, der hinter einem Winterdienstfahrzeug stand als dessen Fahrer rückwärtsfuhr und gegen den Pkw stieß. Am Winterdienstfahrzeug entstand ca. 500 Euro Sachschaden.

Ruhestörung

Friedrichshafen

Nach mehreren Stunden andauendem ruhestörendem Lärm durch laute Musik wurden Polizeibeamte am Samstagabend gegen 21.15 Uhr zu einer Wohnung an der Gerberstraße gerufen. Während die Beamten warteten und durch Klingeln und Klopfen um Einlass ersuchten, stieg ihnen süßlicher Marihuanageruch in ihre Nasen. Bei einem 19-Jährigen und zwei 20 Jahre alten Männern in der Wohnung konnten ca. zehn Gramm verschiedener Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Nachdem bei Personalienüberprüfungen festgestellt worden war, dass gegen den 19-Jährigen mehrere Haftbefehle vorliegen, wurde dieser einem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen alle drei Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Verkehrskontrolle

Tettnang

Im Rahmen einer an der Wangener Straße eingerichteten Kontrollstelle drang kontrollierenden Beamten am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr süßlicher Marihuanageruch vom Fahrzeuginnern in die Nasen. Bei der Kontrolle des 38 Jahre alten Fahrers des Saab wurde festgestellt, dass dieser aktuell unter Drogeneinfluss zu stehen schien. Der Bereitschaftsrichter ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogenbeeinflussung wurde eingeleitet.

Schwerer Verkehrsunfall

Überlingen

Mit lebensgefährlichen Verletzungen flog ein Rettungshubschrauberteam einen 60 Jahre alten Fahrer eines VW, nach einem Unfall am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr, in eine Klinik nach Ravensburg. Aus bislang noch nicht geklärten Gründen kam der auf der Bundesstraße 31 von Uhldingen in Richtung Überlingen fahrende 60-Jährige in einer lang gezogenen Rechtskurve kurz vor der Ausfahrt Nußdorf auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Sattelzug eines entgegenkommenden 64-Jährigen. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten den schwer verletzten, eingeklemmten Pkw-Fahrer mit Bergegerät aus seinem Pkw. Am völlig zerstörten Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Durch die heftige Kollision wurde an der entgegenkommenden Sattelzugmaschine ein Vorderrad abgerissen, wodurch an dem älteren Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro entstand. Derzeit werden die verunfallten Fahrzeuge mit schwerem Bergegerät geborgen und abgeschleppt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter beauftragt. Die B 31 muss vermutlich bis ca. 15.00 Uhr gesperrt bleiben.

Bezikofer 07531 / 9951013

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell