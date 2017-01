POL-KN: Bereich Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) - Bad Saulgau

Renitenter Ruhestörer

Mit einem renitenten Ruhestörer hatten es Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am frühen Samstagmorgen in Bad Saulgau zu tun. Die Beamten wurden gegen 2.10 Uhr verständigt, da aus dem Wohnhaus überlaute Musik zu vernehmen war. Nachdem die Beamten die betreffende Wohnung lokalisiert hatten, öffnete ihnen der 36-jährige Wohnungsbesitzer. Auf die überlaute Musik angesprochen reagierte der Mann sofort aggressiv und weigerte sich die Ruhestörung zu beenden. Als der Mann in Angriffshaltung gegenüber den Beamten überging, setzten diese Pfefferspray ein und überwältigten den 36-Jährigen. Er musste die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen.

Sigmaringen

Mutwillig ausgelöste Brandmelder

Mehrfach wurden an diesem Wochenende die Brandmelder in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) ausgelöst, was jeweils wiederholt zu Einsätzen der Feuerwehr und der Polizei führte. Am Samstagabend wurde gegen 17.45 Uhr in einem Gebäude der LEA die Scheibe eines Brandmelders eingeschlagen und der Alarmauslösungsknopf gedrückt. Dies führte zu einem Einsatz von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass kein Brand vorlag, sondern dass die Auslösung mutwillig geschah. Am frühen Sonntagmorgen wurde gegen 01.10 Uhr auf gleiche Art erneut ein Brandmelder ausgelöst, was den Einsatz von Polizei und Feuerwehr zur Folge hatte. Noch während die Polizeibeamten vor Ort waren und versuchten, den Täter zu ermitteln, wurde gegen 01.40 Uhr in einem weiteren Gebäude zwei Handdruckmelder ausgelöst. Der mutmaßliche Täter für diese Auslösungen konnte hier zeitnah durch Hilfe von Bewohnern ermittelt werden. Es handelt sich hierbei um einen 43-jährigen Bewohner der LEA. Bei der Festnahme, versuchte der stark alkoholisierte Mann auf die Beamten einzuschlagen. Er wurde in Gewahrsam genommen. Gegen 5.30 Uhr wurde am Sonntagmorgen erneut eine Brandmeldeanlage in der LEA durch einen Bewohner ausgelöst. In der LEA wohnhafte Zeugen beschuldigten hierfür einen alkoholisierten 20-jährigen Bewohner der LEA. Für eine erneute Fehl-Auslösung um 09.40 Uhr konnten die alarmierten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei bislang keinen Verantwortlichen ausfindig machen. Die wiederholten Auslösungen durch einzelne Störer wurden sowohl durch die Einsatzkräfte als auch durch die breite Mehrheit der Bewohnern mit Unverständnis aufgenommen.

Leibfarth

