POL-KN: Bereich Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) - Aichstetten

Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Ein Autofahrer erfasste am Samstagnachmittag beim Ausparken in Leutkirch eine Fußgängerin und verletzte diese leicht. Ein 78-jähriger Lenker eines VW Golf wollte gegen 14.25 Uhr aus einer Parklücke in der Hauptstraße rückwärts ausparken. Hierbei übersieht der Mann offenbar eine 88-jährige Frau, welche in ein hinter dem Golf stehendes Auto einsteigen will. Hierdurch wird die Frau durch das Heck des Golfs erfasst und umgeworfen. Sie erleidet hierbei leichte Verletzungen und wird zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Weingarten

Verkehrsunfall durch Hund

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Samstagnachmittag in der Waldseer Straße in Weingarten ereignet hat. Dort war gegen 16.55 Uhr ein 17-Jähriger zu Fuß auf dem Gehweg in Richtung Ravensburg unterwegs. Dem jungen Mann kam auf dem Gehweg ein bislang unbekannter Mann mit einem Hund entgegen. Bei dem Hund soll es sich um einen Rottweiler gehandelt haben. Der angeleinte Hund sprang den entgegenkommenden 17-Jährigen plötzlich an, woraufhin dieser auszuweichen versuchte und hierzu auf die Fahrbahn der Waldseer Straße trat. Zeitgleich befuhr der Lenker eines Wohnmobils die Straße an dieser Stelle. Der Wohnmobil-Lenker versuchte noch nach links auszuweichen, um den 17-Jährigen nicht zu erfassen. Hierbei wurde der 17-Jährige vom rechten Außenspiegel des Wohnmobils touchiert. Der junge Mann wurde hierbei glücklicherweise nicht verletzt. Am Außenspiegel des Wohnmobils entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Hundehalter setzte seinen Weg fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, welche Angaben zum Hundehalter machen können oder den Sachverhalt beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Weingarten, Telefon 0751/803-6666, in Verbindung zu setzen.

Altshausen

Brand

Durch nicht erloschene Glut in der Asche eines Kaminofens, entstand am Samstagmorgen nicht unerheblicher Sachschaden. Der 60-jährige Besitzer eines Wohnhauses in der Bachstraße feuerte am Samstagmorgen einen Kaminofen an. Zuvor entnahm er aus dem Ofen Asche und leerte diese in einen Eimer. Da sich in der Asche offenbar noch nicht erloschene Glut befand, entfachte sich ein Feuer und es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung, welche gegen 10.50 Uhr entdeckt wurde. Durch den entstandenen Rauch entstand im Gebäude Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Argenbühl

Vermeintlicher Brand

Ein vermeintlicher Brand stellte sich am Samstagvormittag als ein technischer Defekt an einer Heizanlage heraus. Der Feuerwehr wurde gegen 06.40 Uhr ein Brand in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in Göttlishofen, welches als Wohnhaus genutzt wird, gemeldet. Die Feuerwehr stellte bei der Überprüfung fest, dass an der Heizanlage aufgrund eines Defekts Wasserdampf austrat. Dieser Dampf wurde durch die Bewohner zunächst als Feuerrauch gedeutet, woraufhin die Feuerwehr verständigt worden war.

Leutkirch

Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos kam es am Samstagnachmittag im Bereich der Anschlussstelle Leutkirch Süd. Der 25-jährige Lenker eines Renaults verließ die A96 an der Abfahrt Leutkirch Süd. Beim Einbiegen auf die K8025 übersah der Renault-Fahrer einen Opelfahrer, welcher von Tautenhofen in Richtung Leutkirch fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden.

Leibfarth

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell