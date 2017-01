POL-KN: Bereich Landkreis Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Salem

Randalierende Person/Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein betrunkener Mann schlug Sonntagnacht auf einen Hausbewohner ein und fuhr anschließend mit einem Auto weg, mit welchem er verunfallte. Der 30-jährige Mann konsumierte den Abend über als Gast in einer Wohnung in der Leutkircher Straße in erheblichem Umfang Alkohol. Gegen 00:30 Uhr geriet er mit seiner Ehefrau in Streit und wollte daraufhin mit seinem Auto wegfahren. Ein in dem Haus wohnhafter Mann wollte den Betrunkenen daran hindern und dem 30-Jährigen den Autoschlüssel abnehmen. Hierbei schlug der Betrunkene den Mann und beschädigte ferner mehrere Einrichtungsgegenstände in dem Haus. Anschließend fuhr der Mann mit seinem Auto weg. Polizeibeamte des Polizeireviers Überlingen, welche zwischenzeitlich verständigt worden waren, sahen in der Leutkircher Straße den unbeleuchteten Renault Megane mit dem 30-Jährigen am Haus vorbeifahren. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Fahrzeugs auf. Hierbei kam der betrunkene Fahrzeuglenker mit seinem Auto im Kreuzungsbereich der Markdorfer Straße / Weildorfer Straße aufgrund Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Mauer. Danach setzte der Mann seine Fahrt noch kurz fort, bevor er schließlich doch freiwillig anhielt und durch die Polizeibeamten festgenommen werden konnte. Der Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Friedrichshafen

Ruhestörung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung konnte am Samstagabend ein mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen werden sowie Betäubungsmittel sichergestellt werden. Der Polizei wurde gegen 21.15 Uhr eine Ruhestörung in der Gerberstraße in Friedrichshafen gemeldet. Bei Überprüfung konnte laute Musik aus der Wohnung eines 20-jährigen Mannes vernommen werden. Ferner war aus der Wohnung starker Marihuana-Geruch wahrzunehmen. In der Wohnung konnten die Beamten neben dem Wohnungsbesitzer noch zwei weitere Personen antreffen. In der Wohnung sowie bei den Besuchern konnten die Polizisten Kleinmengen von verschiedenen Rauschgiften sicherstellen. Gegen einen der Gäste, einen 19-jährigen Mann, lagen mehrere Haftbefehle vor. Er wurde festgenommen und in polizeiliche Gewahrsamseinrichtungen verbracht.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall mit unklarem Hergang

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr auf dem Parkplatz des Bodenseecenters ereignet hat. Dort touchierten sich zwei Autos der Marke Daimler-Benz vermutlich im Rahmen eines Einpark- bzw. Ausparkvorgangs. Da der Unfallhergang aufgrund teils widesprüchlicher Angaben der vermeintlich Beteiligten nicht nachvollzogen werden kann, werden Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Friedrichshafen in Verbindung zu setzen.

Leibfarth

