POL-KN: Pressemeldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Baienfurt

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Freitagmorgen gegen 11 Uhr auf der B 30 in Höhe der Bahnunterführung bei Niederbiegen ereignet hat. Ein 30-jähriger Pkw-Lenker befuhr mit seiner 36-jährigen Beifahrerin zur Unfallzeit die B 30 aus Richtung Baindt kommend in Richtung Ravensburg auf dem linken Fahrstreifen, als seinen Angaben zufolge im Bereich der Unterführung ein unbekanntes Fahrzeug plötzlich kurz vor ihm ebenfalls auf die linke Fahrspur wechselte, um einen schwarzen Kleinwagen zu überholen. Um ein Auffahren zu vermeiden, wich der 30-Jährige nach links aus, geriet jedoch auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und prallte im weiteren Verlauf mehrfach gegen die Betonmauer am rechten Fahrbahnrand. Zu einer Berührung mit dem unbekannten Pkw kam es nicht. Durch die Kollision zogen sich sowohl der Unfallfahrer wie auch seine Mitfahrerin leichte Verletzungen zu, am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Da weder der schwarze überholte Kleinwagen noch das unbekannte überholende Fahrzeug, vermutlich ein silberner Pkw, nach dem Unfall anhielten, sucht die Polizei nun Zeugen zu dem Verkehrsunfall und bittet diese, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Bad Wurzach

Zu einem Brandeinsatz alarmiert wurden Feuerwehr und Rettungskräfte am Freitagmorgen gegen 10 Uhr in die Moorentenstraße nach Bad Wurzach. Eine Hausbewohnerin hatte nach dem Aufstehen plötzlich Rauchschwaden aus dem Erdgeschoss ihres Hauses aufsteigen sehen und festgestellt, dass im Bereich der Wanddurchführung des Abgasrohrs vom Kachelofen Flammen aus der Wand schlugen. Ihr gelang es zusammen mit ihrem Lebensgefährten, die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Personen wurden nicht verletzt, am Gebäude entstand Sachschaden von mindestens 10000 Euro. Als mögliche Brandursache kommt eine Überhitzung des Kachelofens in Betracht, welcher am Vorabend zuletzt befeuert wurde.

Vogt

Gleich zwei Mal wurde zwischenzeitlich die gespurte Loipe im Bereich zwischen Damoos und dem Bauhof Vogt offenbar mutwillig beschädigt, indem Unbekannte vermutlich mit einem geländegängigen Pkw durch Herumfahren und Driften im Bereich der Spuren diese auf einer Länge von ca. 500 Metern zerstörten. Durch die starken Lenkmanöver entstanden tiefe Rillen im Boden, welche eine aufwändigere Instandsetzung zur Folge haben dürften. Die Tatzeiträume dürften jeweils in den Abendstunden des 05.01. und des 06.01.17 gelegen haben. Die Polizei bittet nun Zeugen, insbesondere eventuelle Loipengänger während des Flutlichtbetriebs am Freitagabend, denen ein entsprechendes Fahrzeug aufgefallen ist, ihre Beobachtungen dem Polizeiposten Vogt, Tel. 07529/971560, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell