POL-KN: Pressemeldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) - Überlingen

Mit einem aggressiven Zeitgenossen sahen sich Beamte des Polizeireviers Überlingen am Freitagnachmittag in Überlingen konfrontiert. Sie waren verständigt worden, nachdem der 42-Jährige zuvor in einer Spielothek einen Mann mehrfach geschlagen, beleidigt und bespuckt hatte. Nachdem sich der 42-Jährige noch vor Eintreffen der Streife laut Zeugen mit seinem Pkw und in betrunkenem Zustand entfernt hatte, konnte er durch die Beamten an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Er verhielt sich den Beamten gegenüber ebenfalls verbal sehr aggressiv und unkooperativ und konnte erst zur Vernunft gebracht werden, nachdem durch den richterlichen Bereitschaftsdienst ein Betreten der Wohnung notfalls auch mit Zwang angeordnet worden war. Im Rahmen der weiteren Abklärungen konnte bei dem Aggressor lediglich eine leichtere Alkoholisierung festgestellt werden. Er wird sich nun strafrechtlich für sein Verhalten verantworten müssen.

Meckenbeuren

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, welcher sich im Zeitraum zwischen dem 02.01.2017 und dem 06.01.17 vor dem Gebäude Lindenstraße 14 in Meckenbeuren ereignet hat. Ein dort ordnungsgemäß abgestellter Pkw wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug, eventuell ein motorisiertes Zweirad, an der hinteren linken Fahrzeugecke nicht unerheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-3104, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell