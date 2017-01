POL-KN: Pressemeldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots) - Konstanz

Leichte Verletzungen zog sich eine 21-jährige Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Konstanz am Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr zu, als sie mit ihrem Fahrrad nach erfolgter Alarmierung auf dem Weg zum Gerätehaus war. In der Leinerstraße bremste sie vor der Kreuzung der Blarerstraße ihr Zweirad ab und rutschte hierbei auf der schneebedeckten Fahrbahn aus. Sie stürzte mit dem Kopf auf die Straße und verletzte sich hierdurch. Ein getragener Fahrradhelm dürfte dabei Schlimmeres verhindert haben. Sie wurde durch einen Rettungswagen zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert.

Engen

Gleich drei Einbrüche in Wohnhäuser ereigneten sich am Freitagnachmittag im Zeitraum zwischen 11.15 und 21 Uhr in Engen. Unbekannte Täter verschafften sich in zwei Fällen durch Aufhebeln der Terrassentüre, im dritten Fall durch Aufdrücken eines Kellerfensters Zugang zu den Objekten in der Engelbrecht-, Hermann-Bürgermeister- sowie der Hermann-Löns-Straße und nutzten die Abwesenheiten der Bewohner aus, um jeweils die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Während sie Bargeld und Schmuck entwendeten, blieben Elektronikartikel unbeachtet. Zur Aufklärung der Einbrüche bittet die Polizei Anwohner, welche im Tatzeitraum Verdächtiges in dem Wohngebiet beobachtet haben, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell